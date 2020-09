Silvia Lo tiene accesa la voglia d'estate col singolo Baila

Baila parla della voglia di vivere l'estate al massimo, divertirsi e uscire con gli amici, il tutto a ritmo di musica e drink. L'estate poi finisce e bisogna tornare alla propria vita quotidiana, piena di impegni e rinunce ma nel breve periodo di un'estate ci si può liberare dalle catene e vivere momenti che ricorderemo per tutto l'anno. La musica ancora una volta è in grado di farci sognare e divertire, insieme alle persone che fanno parte della nostra vita. La canzone è stata scritta da Vinn Camporeale con Antony Pizzolante e Silvia Lo Giudice su etichetta Stay Record.



Il video è molto sensuale e inoltre rappresenta la tanta voglia di ballare come racconta anche la canzone; oltre me sono presenti due bravissimi ballerini: Dennis Bismak e Matteo Besana che con due differenti stili di danza, sono riusciti a esprimere allegria e spensieratezza. Anche se l’estate sta per finire, essendo questo un anno molto difficile per tutti a causa della situazione che stiamo vivendo, vorrei portare l’allegria, la spensieratezza e la leggerezza che si vive in particolar modo

d’estate; proprio per questo il video è valorizzato con colori ed effetti estivi.

Mi sono divertita molto a girare questo video soprattutto a fare la “sensuale” perché sono una ragazza molto timida ma qui viene fuori una parte di me che in pochi conoscono. Devo dire che grazie ai tanti consigli avuti mi sono piaciuta. Le riprese del video sono state effettuate da Paolo De Matteis e la regia è di Vinn Camporeale.

È stato scelto un look molto giovanile ed estivo creato da Hair Style Gió di Giovanna Tirinato.