J-Ax lancia l’album J-Axonville - Uncool & Proud

L'artista sorprende il pubblico lanciando un progetto originale e diverso rispetto a quanto realizzato nella lunga carriera costellata di grandi successi

Dal rap al pop passando per infinite sfumature, in oltre due decenni J-Ax ha dominato la scena discografica italiana con album e singoli che hanno segnato per sempre la storia della musica. Poche ore fa l’artista ha annunciato l’uscita di un nuovo progetto, totalmente diverso rispetto a quelli del passato e la cui distribuzione avverrà in maniera davvero inusuale.

J-Ax: “L’odio degli altri è benzina per realizzare i nostri sogni” approfondimento J-Ax, dagli Articolo 31 ad oggi: ecco com’è cambiato Il nuovo progetto discografico dell’artista si intitola J-Axonville - Uncool & Proud e non verrà distribuito fisicamente ma sarà possibile ascoltarlo soltanto ricevendo il link. Questo l’inizio del messaggio di J-Ax: "Nella mia vita ho cambiato tutto. L’unica, vera, costante è la mia voglia, ogni volta che qualcuno mi dice ‘quella cosa non la puoi fare”’ di farla. Mi avevano detto che ‘non potevo fare rap’ e ho rilasciato gli album che hanno venduto di più nella storia del rap in Italia. Mi avevano detto che lasciare il mio gruppo e cambiare genere mi avrebbe ucciso e dopo sette album sono ancora qui. Mi dicevano che ero finito, che la gente mi aveva dimenticato, e grazie a voi i miei pezzi e album diventano di platino. L’odio degli altri è benzina per realizzare i nostri sogni. È sempre così. Vi dico questo perché oggi vi voglio annunciare un altro dei miei sogni, uno di quelli che hanno subito il trattamento ‘non è roba per te’”.