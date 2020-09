The Struts e Robbie Williams, il singolo è Strange Days

Strange Days, fuori la collaborazione

approfondimento

Take That la reunion è in streaming: la recensione

Venerdì 2 settembre il gruppo rock ha alzato il sipario sulla nuova era discografica che vedrà la pubblicazione del nuovo album Strange Days il 2 ottobre 2020. Nei giorni scorsi la voce di Come Undone (FOTO) ha pubblicato la cover ufficiale del singolo in cui appare al fianco di Luke Spiller, voce e frontman della formazione.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il gruppo che ha parlato della nascita del disco con un post sul suo profilo Instagram che vanta più di 160.000 follower.

Il messaggio si è aperto parlando dei progetti cambiati in seguito all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Abbiamo visto tutti i nostri grandi progetti per il 2020 essere cancellati o rimandati, ci siamo ritrovati insieme al sicuro in studio e abbiamo scritto e registrato l’interno album in appena dieci giorni".

In seguito, il gruppo ha aggiunto: "Senza ombra di dubbio sono stati dieci giorni magici per noi, speriamo che anche voi possiate assaporare un po’ di quella magia quando potrete ascoltare l’album”.