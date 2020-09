Samuel, il nuovo video è "Tra un anno": ne ha parlato a Sky Tg24

È finalmente disponibile il video di Tra Un Anno, il nuovo singolo di Samuel prodotto da Mace e uscito il 28 agosto, che anticipa la pubblicazione del suo secondo album solista prevista a gennaio 2021. Diretto dagli YouNuts (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), il videoclip è stato girato durante l’estate nel periodo in cui l’artista ha veleggiato tra le Isole Eolie, dove ha anche organizzato in mare aperto a bordo di una goletta live e dj set, parte del suo Golfo Mistico Live. Durante il viaggio in barca è nata l’idea che ha dato forma alle immagini e Samuel così la racconta: “La passione per il cinema d’autore da sempre influenza i soggetti dei miei video: scandaglio sempre tra i ricordi cinematografici, le inquadrature, i colori e le musiche dei film per cercare una strada. Per la realizzazione del video di Tra Un Anno mi sono seduto all’imbrunire sul ponte della nave e ho iniziato a pensare agli elementi in mio possesso: un veliero, un viaggio documentaristico, un drappello di amici matti che si erano aggregati all’ultimo per viaggiare con me, e gli YouNuts, videomaker in grado di fare magie anche solo con due telefonini. Ed ecco la scintilla! L’ispirazione è arrivata dal film di Wes Anderson Le avventure acquatiche di Steve Zissou: un film nel quale c’erano tutti gli elementi che avevo io tra le mani e che bisognava solo mescolare bene. Ma Antonio e Niccolò, in questo, sono maestri indiscussi”. Durante l'intervista a Sky Tg24 Samuel ha anche parlato delle polemiche che hanno coinvolto la modella Armena Armine Harutyunyan: "Rompere gli stereotipi fa bene all’arte, la moda è anche creatività e viaggia colori e sensazioni tattili. Una modella non convenzionale può rompere i canoni".