La classifica dei cantanti che hanno guadagnato di più nel 2019

I Rolling Stones continuano a riscuotere un enorme successo in giro per tutto il mondo dopo quasi sessant’anni di carriera (la storica band britannica venne fondata nell’ormai lontano 1962). Mick Jagger e compagni hanno venduto più di 250 milioni di copie e hanno pubblicato 35 album in studio, scrivendo a più riprese la storia della musica internazionale. Pochi giorni fa è arrivata la notizia dell’imminente apertura di un negozio dedicato al loro merchandising a Londra, a seguire è giunta la comunicazione di un nuovo record per il celebre gruppo della hit “I Wanna Be Your Man”.

La rivista statunitense Billboard ha stilato la classifica degli artisti che hanno guadagnato di più negli Stati Uniti d’America nel 2019. La graduatoria è stata realizzata sommando gli incassi ottenuti dai concerti (la voce più importante) e il publishing, ovvero gli introiti derivanti dalle vendite. I Rolling Stones occupano la prima posizione, visto che hanno accantonato 65 milioni di dollari (circa 55 milioni di euro) nella passata stagione. Si tratta di un introito di tutto rispetto, ma inferiore rispetto ai 90 milioni di dollari (circa 76 milioni di euro) con cui Taylor Swift svettava nella Money Makers List nel 2018.