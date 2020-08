Elisa in concerto a Ferrara il 20 settembre

Ferrara continua a organizzare serate di musica in questa estate così particolare, condizionata dal Coronavirus. Dopo Nek anche la cantante triestina salirà sul palco di piazza Trento e Trieste, domenica 20 settembre, alle 21.30

Elisa ha scelto la città estense per una delle uniche quattro date in Italia sul finire dell'estate/inizio autunno 2020. Il mondo della musica ha risentito molto del momento storico ma la cantante, nel rispetto delle norme di sicurezza, ha organizzato un concerto insieme da Fabio Marzola, presidente dell’associazione musicale Butterfly, con il patrocinio e il sostegno del Comune.

Il Cachet agli addetti allo spettacolo

Anche Elisa, come prima di lei Nek, ha scelto di devolvere l'intero cachet del tour a tutti i professionisti addetti allo spettacolo colpiti duramente, in questi mesi, dalla crisi innescata dall’emergenza Covid. Una scelta quasi naturale per aiutare chi è stato penalizzato.

Tanti appuntamenti in città

"Ferrara si conferma una città attrattiva per gli artisti, vitale e piena di iniziative - dice il sindaco Alan Fabbri -. Siamo felici che anche Elisa, che ringraziamo, abbia scelto la nostra città. Grazie all’intera macchina organizzativa e ai tanti che credono e lavorano ogni giorno per la promozione di Ferrara e il rilancio, in sicurezza, degli eventi". Il concerto comincerà alle 21:30. Elisa sarà la special guest di una settimana ricchissima di appuntamenti, tra concerti, musical, conferenze, presentazioni di libri.