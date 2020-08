Ed Sheeran: all'asta il suo primo album, uscito quando aveva 13 anni

Il primissimo album di Ed Sheeran verrà messo all’asta. “Spinning Man”, raccolta di alcune canzoni d’amore, venne pubblicato quando l’artista aveva appena 13 anni ed esistono soltanto 20 copie originali al mondo. La base d’asta è stata fissata in 10.000 sterline (circa 11.000 euro), ma la vendita di un cimelio del genere potrà sicuramente raccogliere cifre più sostanziose.

La popstar ha venduto più di sette milioni di copie in tutto il mondo durante la sua carriera da professionista, ma anche una star internazionale del suo calibro ha avuto i suoi timidi esordi da adolescente. Di “The Spinning Man” esistono appena 20 esemplari: 19 sono proprietà dello stesso artista, mentre una copia appartiene alla famiglia di un amico del cantante, sul cui divano era solito schiacciare dei pisolini.

Il fratello di quell’amico, noto semplicemente come Kevin, ha raccontato al Daily Mail di avere trovato il CD firmato: “Mio fratello l’ha messo in un cassetto e se ne è dimenticato. Ed Sheeran era un piccolo suonatore ambulante dai capelli rossi, non si rendeva conto che sarebbe diventato una delle più grandi popstar al mondo”. L’uomo ha dichiarato che metterà all’asta quel disco il prossimo mese, sperando di guadagnare più delle 10.000 sterline previste.

ED SHEERAN PARLA DEL SUO PRIMISSIMO ALBUM:

Ed Sheeran aveva parlato dei suoi esordi nel libro “A Visual Journey” e aveva scritto: “Nel 2004 realizzai il mio primo album, c’erano 14 canzoni ed erano tutte in rima. Un testo ad esempio recitava: ‘I’m a typical average teen if you know what I mean’. Probabilmente esistono 20 copie e io ne ho 19, non voglio che nessuno altro oltre a me abbia delle copie”. Il 29enne britannico svelò che quell’album parlava del suo primo amore Claire: “Un amore molto innocente, poi arrivò anche la mia prima rottura. Ho scritto un sacco di canzoni, le mie prime canzoni d’amore”.

ED SHEERAN IN ATTESA DEL PRIMO FIGLIO. GLI ULTIMI SUCCESSI DELLA POPSTAR

Ed Sheeran e la moglie Cherry Seaborn, sposati da un anno e mezzo, sono in attesa del loro primogenito. Secondo il Sun, il bambino nascerà alla fine dell’estate, anche se il lungo lockdown aveva permesso alla coppia di mantenere segreta la gravidanza. Ed e Cherry erano stati compagni di classe fino alle superiori, poi si erano ritrovati nel 2015 a una cena in casa di Taylor Swift e la loro datata amicizia si trasformò in amore.

Alla vigilia di Natale del 2019, Ed Sheeran ha annunciato un periodo di pausa della musica. Uno stop che si è reso necessaria per “viaggiare, scrivere, leggere”, ma allo stesso tempo ha promesso che sarebbe poi tornato con della nuova musica “quando sarà il momento giusto e avrò vissuto un po’ di più per avere qualcosa di cui scrivere”. La paternità lo porterà a realizzare il suo settimo album dopo “No. 6 Collaboration Project” uscito nel 2019?