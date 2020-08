Kiesza pubblica oggi il nuovo album "Crave", il 14 agosto 2020, tramite la propria etichetta Zebra Spirit Tribe. Scritto interamente da Kiesza, “Crave” strizza l'occhio a un decennio da cui l’artista è sempre stata attratta: gli anni Ottanta. Nella produzione del disco spiccano i nomi del calibro di Peter Wade, phonehome, Bobby Love, Chris Malinchak, Electric, Louis Biancaniello & Mike Biancaniello e LICK DROP.

Dalla pubblicazione della hit mondiale “Hideaway” nel 2014 e dell’album di debutto da oltre 1 milione di copie “Sound Of A Woman”, Kiesza è stata costretta a fermarsi, a causa di due esperienze che le hanno cambiato la vita: la perdita di una cara amica a causa del cancro e, nel 2017, un traumatico incidente d’auto con conseguente trauma cranico. I medici dissero che non sarebbe più stata in grado di scrivere, registrare musica ed esibirsi dal vivo, e che rischiava di non poter nemmeno camminare più. Nonostante una prognosi così devastante, Kiesza si è ripresa in due anni e ora, più forte che mai, pubblica un nuovo dirompente album.

“Crave” è un album edificante, come lo definisce Kiesza. “Volevo che fosse una ventata d’aria fresca, una carica per lo spirito. È quello di cui abbiamo bisogno tutti, ora come ora. Sono stata sulle montagne russe in questi ultimi cinque anni. Mi piace pensare a questo album come alla punta dell’iceberg illuminata dal sole, quella che si scorge prima di cominciare a scendere sott’acqua.”

Insieme a “Crave”, Kiesza presenta oggi il video dell’ultimo singolo estratto "Love Me With Your Lie". Diretto, montato e curato dagli studi 10th Dimension, collettivo creativo di base a Hollywood, il video di "Love Me With Your Lie" fa vedere una Kiesza completamente diversa da quella che conosciamo…

L’uscita di “Crave" permette a Kiesza di tornare da protagonista nella scena elettro-pop. I singoli che l’hanno preceduto sono stati tutti acclamati dalla critica: oltre al recente “Love Me With Your Lie”, anche “When Boys Cry”, “All Of The Feelings” e la title track “Crave” hanno ottenuto il supporto dei media specializzati in tutto il mondo. Insomma, Kiesza è tornata in piena attività, pronta a riprendersi il palcoscenico con il suo stile unico a livello globale.