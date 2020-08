Tornano i matrimoni, ecco le 10 canzoni per il si più importante

A Thousand Years - The Piano Guys

Un brano evocativo, perfetto per riassumere il desiderio di un viaggio insieme verso l'infinita bellezza



Shallow -Lady Gaga e Bradley Cooper

Un brano da Oscar per una giornata speciale. Il film racconta come da un incontro occasionale può nascere l'amore. Ed è così che tante storie che volano all'altare sono iniziate.



Comfortably numb - Pink Floyd

Un brano di rinascita. Una rockstar in crisi ritrova la forza per ritrovarsi. E' un po' la linea quidi di un amore. Cercare sempre di ritrovarsi



Eterno - Giovanni Caccamo

Sento che in questo momento qualcosa di strano qualcosa di eterno mi tiene la mani...insieme io e te per sempre senza volere niente: la poetica dell'amore la ha cantata questo artista siciliano che ci ricorda che questo momento rimane nel tempo.



Finirà bene - Ermal Meta

Tra le tante perle di questo artista straordinario è stata scelta questa perché esprime un concetto straordinario: la rivoluzione si può fare in due. Ed è per questo che finirà bene.



Per un Milione - Boomdabash

Il valore di questo brano della band salentina è contenuto in questi versi: Ti giuro che l’attesa aumenta il desiderio. E’ un conto alla rovescia col tempo a rilento. Ti aspetterò perchè sei tu che porti il sole. E non c’è niente al mondo di migliore di te

Nemmeno vincere un milione.



Meraviglioso - Domenico Modugno

La luce di un mattino, l’abbraccio di un amico, il viso di un bambino... meraviglioso! C'è poco da aggiungere. E' un brano epico ed epocale, che alle nuove generazioni è stato portato dai Negramaro con una versione di una bellezza stordente.



Ipocondria - Ultimo

Ha una facilità di scrittura unica, pochi come lui sanno raccontare i sentimenti: E ho capito che il mondo lo vivo così: con la faccia distrutta quando è lunedì. E ho capito che il mondo va bene così: anche se siamo distanti. A me va bene anche distanti, tanto ti porto con me



Via con me - Paolo Conte

Un invito a chiudere gli occhi e partire, con quel ritmo scanzonato che accompagna tante canzoni dell'avvocato astigiano: Via Via. Vieni via con me. Entra in questo amore buoi, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d’arte varia di uno innamorato di te.



Sono sempre i sogni a dare forma al mondo - Ligabue

Il luogo dove nessuno può entrare se non chi lo vive si chiama sogno. E l'artista emiliano lo declina, e universalizza, in questa canzone: Sono sempre i sogni a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui