David Bowie: in uscita l'album del live di "Something in the Air"

David Bowie ci ha lasciato il 10 gennaio 2016, sono passati più di quattro anni dalla scomparsa del Duca Bianco ma la sua musica continua a vivere nel cuore di tutti i fan. Il celeberrimo cantautore britannico, ritenuto all’unanimità uno degli artisti più influenti degli ultimi cinquant’anni a livello mondiale, ha regalato delle perle incredibili in oltre mezzo secolo di carriera e la sua memoria rivivrà il prossimo 14 agosto . Tra una settimana sarà infatti disponibile in streaming l’album dal vivo “ Something in the air (Live Paris 99)”: l’opera testimonia il concerto che David Bowie tenne il 14 ottobre 1999 all’Elysee Montmartre di Parigi.

“SOMETHING IN THE AIR”: COSA COMPRENDE L’ALBUM?

L’album “Something in the Air (Live Paris 99)” venne registrato presso l’Elysee Montmartre di Parigi. In quell’occasione David Bowie era affiancato da Page Hamilton (chitarra), Gail Ann Dorsey (basso e voci), Mark Plati (chitarra e mixaggio disco), Sterling Campbell (batteria), Mike Garson (piano, tastiere, sintetizzatori), Emm Gryner e Holly Palmer (cori).

Il disco includerà 15 brani, tra cui 12 registrazioni inedite e tre b-side tratti dall’album “Hours” uscito nel 1999. La tracklist comprende alcune delle opere di maggior successo del ribattezzato Duca Bianco come “Life on Mars?”, “Something In The Air”, “Drive-In Saturday” e l’indimenticabile “Can’t Help Thinking About Me” (non veniva suonata live da oltre 30 anni). L’album “Something In The Air (Live Paris 99)” sarà disponibile in streaming da venerdì 14 agosto. Da oggi è invece possibile ascoltare il brano “Drive-In Saturday” in audio e video, gratuitamente su YouTube.