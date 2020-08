Icastico e le lunghe serate a urlare i proprio pensieri verso il cielo

Fare i sorrisi quando si arriva a una festa non è sempre facile e scontato. Quando non siamo a nostro agio con noi stessi, difficilmente riusciamo a esserlo con gli altri, e con Alcolico Icastico ci parla proprio di questa sensazione. Il ritmo incalzante del brano sembra quasi riprodurre la confusione, l'eccitazione e il turbinio di emozioni che passano nella testa del protagonista, che usa l'alcol come escamotage per riuscire a sentirsi bene in mezzo alla gente. Nel testo c'è anche una velata critica alla società di oggi, spesso ipocrita e superficiale. Icastico ha scelto per noi le canzoni da dedicare alla luna...urlando contro il cielo!





BOODA - ELEFANTE

Una delle band più adrenaliniche in giro in Italia al momento. Non vedo l’ora di andarli a vedere dal vivo e nel frattempo questo pezzo è sempre fisso nel mio impianto!

LE ORE - MAMA PERDONAME

Sono riusciti a dire in una canzone quello che io impiegherei un’intera discografia a spiegare. E urlare “Mama Perdoname” è una delle cose più liberatorie che si possano fare.



LA COMPLICE - BICICLETTE ELETTRICHE

Uno dei miei ritornelli preferiti della musica che gira ora! Più che al cielo da urlare in faccia alle persone che ci circondano e che non si meritano neanche un briciolo del nostro amore.



GRANO - CARTOLINE

Perfetta per questa estate un po’ sospesa nel tempo, che ancora non siamo riusciti a capire se è iniziata o se finirà mai.



MARTINA ATTILI - CHEROFOBIA

Adoro questa ragazza. Ci vuole coraggio a pronunciare quelle parole. Non so se avrei il fegato di farlo io. Chapeau!



NON È UN CASO SE L’AMORE È COMPLICATO - DEAR JACK

Sono un loro fan dal primo giorno. Per quanto mi riguarda questo è uno dei loro brani più intensi ed energici. E poi l’amore è un casino lo sappiamo tutti.

CANTI ANCORA - DAVIDE SHORTY

Voce incredibile e fraseggio alieno! Tutto ovviamente con un flow invidiabile. Sul serio questo ragazzo non è umano...che aspettiamo a fargli una statua?

SEVESO CASINO PALACE - OLD DIGGER

Nasco rockettaro, non posso farci niente. Questi ragazzi hanno un’attitudine pazzesca gli strumenti che fumano. Ed in più la voce di Silvia ti strappa il cuore e te lo fa in mille pezzi.



MILLE - LA VITA LE COSE

Ovviamente non piango mai perché sono un uomo grosso e cattivo ma questo pezzo mi ha veramente messo alla prova. Adoro ogni secondo ed il ritornello è una bomba.



KETTY PASSA - BATTI LE MANI

Ironia feroce, energia, talento. E l’attitudine rock che in questo momento nella scena è fin troppo latitante.