"Fuego del calor", la nuova hit di Capo Plaza

Esce oggi Fuego del calor, l'ultima produzione di Capo Plaza che da qualche ora è comparsa sui canali social del rapper salernitano: si tratta del remix di un pezzo uscito due mesi fa di Ozuna e Tyga (il primo cantante portoricano, il secondo rapper di Compton tra i più in vista negli ultimi anni) e prodotto da Scott Storch, uno dei nomi più importanti della scena USA: ha "firmato" Cry Me A River di Justin Timberlake, Fighter di Christina Aguilera, Candy Shop di 50 Cent e ha collaborato anche con Beyoncé, P!Nk, Gwen Stefani, Snoop Dogg e altri. Per il 22enne Capo Plaza, il cui ultimo album 20 è in classifica da 120 settimane, un altro bel riconoscimento internazionale dopo i successi di Look Back At It con A Boogie Wit Da Hoodie e POOKIE con Aya Nakamura, entrambi doppio disco di platino.