Filo Vals racconta a Sky Tg24 la sua "Bellissima noia"

Bellissima noia è un singolo romantico, fresco e leggero, che rappresenta in pieno l'eclettismo di Filo Vals, il cui stile musicale spazia dall'indie al rock ed è contaminato da un retrogusto reggae che lo rende immediatamente orecchiabile e riconoscibile. Il cantautore torna a cantare in italiano raccontando di un colpo di fulmine ad una festa, di una scintilla scoccata al primo sguardo, di un sentimento che rende pazzo e intimidito allo stesso tempo, che porta a ballare sotto la pioggia durante un temporale e che sa sconvolgere la quotidianità rendendo divertente e bellissima anche la noia di tutti i giorni. Il brano anticipa il primo progetto discografico ufficiale di Filo Vals con Sony Music. Filo si è fatto conoscere e apprezzare con i singoli Prima del Caffè e Occasionale dopo aver raggiunto la notorietà a livello internazionale con il brano Mr. World.



Parlando del singolo Filo Vals racconta che "il brano è stato scritto a novembre e calza a pennello con la situazione di sconforto che proviamo oggi quando si esce. Mi rendo conto che sembra scritto durante il lockdown (tutto sul coronavirus) ma è scritto mesi fa, aiuta a stare bene con se stessi. La mia quarantena la ho vissuta a Roma e quello che più mi turbava era l'assenza di un orizzonte, di una prospettiva, il solo appuntamento fisso era alle 18 con i bollettini ma mancava un orizzonte. Per certi versi è stato un vuoto esistenziale ma a casa mi sono dedicato al pianoforte, alla chitarra e ho visto tanti film. Volevo arrivare alla fine senza avere sprecato mesi di vita. Ora lo penso come un momento turbolento seppur con attimi felici. Parlando di social media, che sono stati molto utilizzati in questi mesi, sono conscio che è il mio tallone di Achille, non riesco ad avere una prosperità quotidiana ma so che è una opportunità e sto imparando a farlo al meglio, non si può trascurare questo strumento".