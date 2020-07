Locus Festival, da Niccolò Fabi a Colapesce-Dimartino ma in sicurezza

L'incertezza si è dissolta in un giro di note. Il Locus Festival ci sarà e accende la musica. Si svolgerà dal 7 al 15 agosto nella cittadina della Valle d'Itria, tranne due appuntamenti, il live in acustico di Niccolò Fabi e quello di Vinicio Capossela che si svolgeranno nel fascinoso scenario del Parco Archeologico Egnazia a Fasano. A Locorotondo l'epicentro musicale sarò la Masseria Ferragnano. A impreziosire il programma una mostra di Guido Harari ribattezzata Sonica e visitabile dal 9 al 23 agosto. Ho chiacchierato del Locus e di musica in generale con il direttore del Festival Mimmo Pizzutilo.



Non è stato facile ma ci siete riusciti.

All’inizio erano vaghe le indicazioni e quindi non sapevamo se e cosa fare. Ora il feedback è incoraggiante, la prevendita sta andando bene.

Molto hanno preferito rinunciare che muoversi nell'incertezza.

Noi siamo tra i tra i pochi che facciamo musica dal vivo e siamo stati tra i primi ad annunciare che ci sarebbe stato. Abbiamo utilizzato la dicitura limited perché tuttora dei limiti ci sono.

Tipo?

C’è un limite massimo di posti, il controllo degli accessi, no ai concerti gratuiti in piazza. Ai concerti possiamo filtrare il pubblico. L'acquisto dei biglietti avviene online con l’app Dice che ci permette di tracciare chiunque partecipi al live.

Detta così pare semplicissimo.

All’inizio abbiamo avuto delle difficoltà, mancavano indicazioni chiare. Poi capito che era possibile ci siamo misurati con la situazione e abbiamo sondato gli artisti. Dall’estero hanno maggiori difficoltà di spostamenti. Il programma era già pronto con eventi in vendita, tra cui Paul Weller. Altri sono già spostati al 2021 e sono già in vendita, cito Niccolò Fabi con la band e Willie Peyote. Chi non vuole o può venire l’anno prossimo può chiedere il rimborso.

Mi pare che abbiate avuto ottime risposte artistiche.

Abbiamo subito raccolto la disponibilità di diversi artisti. Con gli italiani è più facile, posso muoversi. Avremo The Comet is Coming, Michael League & Bill Laurance e Fatoumata Diawara si è aggiunta last minute e sarà special guest con League e Laurance cui aggiungerà alcuni brani del suo repertorio.

Un bel lavoro artigianale. Anche questa volta le parole saranno protagoniste.

Il lato cantautorale è sempre presente, è una delle linee che muovono la nostra politica editoriale. Ghemon è un cantautore moderno che ha unito al rap la canzone d’autore. Quasi tutti gli artisti hanno un album pubblicato quest’anno, sono proposte contemporanee.

Niccolò Fabi farà doppietta?

Tornerà con la band l’anno prossimo ma ora premia i fan che non vogliono aspettare il 2021. Chi ha acquistato il biglietto per l'anno prossimo potrà vedere gratis questo: è in trio acustico, più adatto a una dimensione ristretta di pubblico. I Calibro 35 fanno il loro concerto basato sull'ultimo album Momentum dove si confrontano con la composizione ed evidenziano una importante maturità artistica; avranno come special guest Venerus, altra bella realtà.

Va riconosciuto che i vostri partner non vi hanno abbandonati.

Il percorso Limited Edition è iniziato con le risposte positive dalle istituzioni e dall'azienda di vini Tormaresca. Sono soddisfatto, sembrava tutto compromesso. Monitoriamo costantemente le disposizioni delle autorità.

So che avete un primato.

Abbiamo fatto il primo live post lockdown a mezzanotte e un minuto alle Officine degli Esordi di Bari con i Thinkaboutit.

Seduti o in piedi al Locus?

A Fasano tutti seduti con posto numerato, per la masseria stiamo valutando. La normativa della Regione Puglia permette il pubblico in piedi a un metro di distanza tranne consanguinei o chi sta insieme abitualmente, tipo i fidanzati. Quelli a sedere sono a due a due separati da un posto vuoto. In masseria si decide evento per evento: vogliamo tutelare i concerti che sono più adatti a essere fruiti in piedi. La Masseria Ferragnano si raggiunge a piedi dal centro di Locorotondo ed è anche orto botanico.

Oltre la musica?

Il cinema di notte rimane dopo i concerti nel centro storico di Locorotondo per non abbandonare il centro urbano. La mostra fotografica di Guido Harari. Ci saranno eventi gratuiti.