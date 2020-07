L'obiettivo è sempre stato quello di viaggiare: provare l'ebbrezza di toccare ció che non si conosce, confrontarsi con la forza delle idee, imparare il più possibile, riempire la valigia della mente per poi ripartire verso nuove mete. Il nostro approccio con la musica è iniziato nel 2006, quando abbiamo deciso di chiamarci Gadjos, che nella lingua dei Rom significa stranieri, e come tali ci sentivamo nella grande pangea musicale. Messa insieme la giusta dose di conoscenza, il vero motore è stata soprattutto la passione per ciò che avevamo intenzione di creare, passione che avrebbe scalato le montagne più alte e solcato i mari piu tormentati pur di raggiungere la meta. Come nelle migliori delle band, anche nel nostro caso ognuno di noi aveva già la propria identità musicale, che durante le composizioni e gli arrangiamenti dei dischi che abbiamo prodotto negli anni si sono mescolate, fino a creare il nostro sound originale.



Le etichette non ci sono mai piaciute, infatti non ci siamo mai definiti nè una band hard rock, nè tantomeno una classic pop band: amiamo troppo le distorsioni sessuali a sei corde, ma non possiamo fare a meno delle melodie che ci contraddistinguono e siamo del parere che un vero viaggiatore non può riempire il vaso della conoscenza se non taglia completamente il proprio cordone ombelicale con la propria comfort zone. Oggi, con una pandemia di riflessioni sulle spalle, con l'aiuto di qualche ruga di saggezza in più, ma soprattutto con l'ardore che ci contraddistingue dal 2006, abbiamo realizzato l'ultima fatica in studio. In questa occasione abbiamo deciso di sposare generi che vestono la musica ufficiale oggi, affrontando la tematica dell'anticonformismo in una maniera sincera, ironica e con un linguaggio comprensibile per tutti, riscoprendo il gusto per le melodie e l'essenzialità. Non abbiamo di certo perso la nostra impronta di garage band, ma durante le sessioni di registrazioni di questo disco abbiamo deciso di affidarci ad esperti del settore che ci hanno indirizzato verso un suono più moderno. Chi ci segue da tempo rimarrà certamente impressionato da questa nostra scelta, ma lo stupore è un sentimento da considerare quando ci si vuole evolvere.



Il primo singolo estratto che presentiamo oggi, è la title track L'Influencer, brano funky dance frizzante e divertente, caratterizzato da un ritornello che ripete come un mantra Ho L'Influencer. E’ proprio di questo che parla la canzone, L'Influencer inteso come patologia, non impiego retribuito. Abbiamo deciso di evidenziare con estrema ironia, che i soldi tramite i social portano a mercificare il corpo e l'anima delle donne e conseguentemente rendere l'uomo assuefatto e senza controllo morale e viceversa. La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale che, con le sue ambientazioni tra l'underground rock e le atmosfere anni 80, mostra simpaticamente "l'ibrido"che siamo sempre stati. Vi lasciamo all'ascolto della nostra ultima fatica... come una vera e propria partita a poker, attendiamo la vostra strategia, vinca chi ama ancora la vita reale!