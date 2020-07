Tempo fa il frontman degli U2 ha dedicato una canzone al nostro paese, "Let Your Love Be Known". Un coro friulano lo ha reinterpretato e la band irlandese ha manifestato il suo apprezzamento sui social

Il rapporto tra artisti e fan è sempre strano. L'esperienza insegna che, nella maggior parte dei casi più sono famosi più sono disponibili, seppur nei loro tempi. Spesso i blocchi arrivano da chi ruota intorno a loro. Ci sono manager che capiscono e altri che chiudono le porte. Lo stesso vale per chi si occupa della comunicazione: c'è chi ascolta, ti aiuta e quando dice no sai che è giusto così anche se va contro i tuoi obiettivi, chi la negazione la fa a prescindere perché l'artista lo vive come una proprietà privata. E l'accesso, spesso, viene concesso, solo ai big del giornalismo. Il restante 98 per cento è spetteatore o lettore perché le richieste sono inascoltate. Tutto questo per sottolineare quando una della massime band mondiali di sempre, gli U2 siano vicini ai loro fan. Bono Vox e i suoi compagni d'avventuta hanno sposato il progetto del coro VocinVolo della scuola di musica Ritmea di Udine, pubblicando il video di una loro esibizione sulla pagina Facebook. Il gruppo si era esibito in una cover di Let your love be known, la canzone che Bono ha dedicato agli italiani all’inizio del terribile periodo deo lockdown (tutto sul covid 19).