Biagio Botti e il suo nuovo singolo Deli: anteprima video

Sono Biagio Botti e scrivo canzoni da quando avevo circa vent’anni. Abito in provincia di Lecco, tra il lago, i fiumi e i monti: insomma, posso dire di vivere in un posto a dir poco meraviglioso dal punto di vista naturalistico e del paesaggio! Credo di essere una persona sensibile, fragile emotivamente ed empatica, ma a volte sono anche un po’ egoista, vanitoso e asociale. Non sono un vero musicista e preferisco definirmi un cantautore. Le idee di scrittura sincera e l’interpretazione della mia voce credo siano la mia vera forza. La mia radice artistica è il cantautorato italiano degli anni ’60, ’90 e 2000, per cui nutro una vera e propria ammirazione e da cui inevitabilmente sono stato influenzato. Tra le esperienze che ho avuto modo di fare in questi ultimi anni ci sono il Giro Festival 2001 e le selezioni finali di “Saranno Famosi”. Nel 2010 ho poi avuto il piacere e l’onore di poter collaborare con il Maestro Max Marcolini (musicista di Zucchero), che ha prodotto e arrangiato cinque dei miei brani. Infine, una delle esperienze che più mi ha toccato tra tutte quelle che ho vissuto fino ad oggi, è stata sicuramente l’esibizione all’interno del carcere di Ivrea nel 2017.



Deli, il mio nuovo singolo, è una canzone che ho scritto in un periodo dove ero

letteralmente a pezzi e tra quei pezzi c’era anche il rifiuto di una donna nei miei confronti, perché troppo provata a sua volta da una sofferenza atroce causata da un abbandono. Ma nonostante la rabbia che provavo, il mio spirito mi spingeva ad esaltare le qualità di questa grande Donna, la quale grazie alla sua fede ha trovato la forza ed il coraggio per restare umana, sorridere ed aiutare gli altri. Insomma, proprio per questo per me è diventata un grande esempio. Per tale motivo, infatti, credo che questo brano possa essere una lode alla forza di tutte le Donne. Deli è l’ottava traccia del mio ultimo album di inediti Storie, sogni e conversioni. Più che ad un album, mi piace pensarlo come una collezione di fotografie, nel senso che sono delle fotografie di tante storie e di sogni, intrecciate tra loro e infiammate dallo spirito. Il disco è stato prodotto ed arrangiato da Alessandro Arban (che oltre a essere un caro amico per me, è anche e soprattutto un grandissimo musicista) e mixato e masterizzato dal grande producer e sound engineer Brian Burgan. Il videoclip del brano (regia, riprese e montaggio a cura di Antonio Losa) è stato girato in una stanza di casa mia perché volevo ricreare verosimilmente la situazione in cui ho scritto Deli. È stato molto divertente da girare, grazie anche alla disponibilità del vino tra un ciak e l’altro! Scherzi a parte, ho scelto di realizzare un videoclip molto semplice perché a

mio avviso questo tipo di video, con scene di "intimità" volute e ricercate, è il più adatto per questo brano.