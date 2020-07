Sala Prove Ridillo, cinque giorni per un viaggio (ruvido) nel tempo

C’erano una volta le musicassette. E in perfetto stile Bootleg, i Ridillo, storica band funk-soul italiana, mettono a disposizione dei fan “Sala prove Ridillo”, una selezione accurata di registrazioni (rigorosamente su musicassette C-45 e o C-90) inedite, in vendita esclusiva dal 18 al 22 luglio solo sul Bandcamp di Bootleg. Non un album nuovo, né un album vecchio. Non si tratta di canzoni rimaste nel cassetto perché giudicate inadeguate, anzi, per la verità non si tratta nemmeno di canzoni vere e

proprie. Ma di una testimonianza sgangherata quanto fedele e onesta delle sessioni di prove dei Ridillo. Una reunion virtuale, un viatico per nuovi progetti, primo fra tutti il Memorial Kaimano del 2021 (anniversario dei 30 anni della band).



“Questa piccola selezione potrebbe sembrare un’operazione nostalgia – racconta Daniele Bengi Benati – In realtà dopo anni trascorsi a passarci canzoni e file per costruire canzoni, abbiamo capito quanto sia fondamentale per un gruppo la pratica della sale prove, il momento creativo condiviso, il divertimento. Perché in effetti ci siamo divertiti in quella cantina. Il senso è quello di provare a rimettere in piedi quella sala prove, con una consapevolezza diversa, ma con lo stesso spirito baldanzoso del cazzeggio creativo”. La mitica sala prove è quella di Pegognaga (Mantova). I Ridillo sono: Daniele Bengi Benati (voce e chitarra), Alberto Benati (cori, tastiere, programmazioni), Claudio Zanoni (bori, tromba, chitarra), Paolo D’Errico (basso, programmazioni, fischio), Renzo Kaimano Finardi (batteria, percussioni, voci). Recuperando in chiave “lecita” il concetto originario di bootleg, il format mette a disposizione dei fan demo, brani inediti, rarità e contenuti speciali, in vendita, per un periodo limitato di tempo: 24 ore per i singoli e 5 giorni per ep e full album. I contenuti non verranno diffusi sulle piattaforme streaming su larga scala, ma saranno disponibili solo in digital download a pagamento sul marketplace ufficiale (Bandcamp). Nessun limite di genere o forma. Unico requisito: la qualità. Partner di Bootleg il collettivo bresciano Molloy che regalerà dei ticket ai primi 15 clienti che prenoteranno tramite i loro canali, Doc Live e LePark.

Ridillo sono una band unica nel suo genere. Un cocktail di funky, soul, jazz, afro-brasil, folk e lounge, tanto per citare le influenze più evidenti. Il risultato è un pop raffinato e divertente, elegante e pieno di energia. Nascono nel 1991 e già nel 1992 vincono il secondo premio del concorso internazionale giapponese “Yamaha Music Quest”. Nel 1994 vincono il primo “Trofeo Roxy Bar” di Videomusic con Red Ronnie e nel 1996 pubblicano il primo disco “Ridillo”. Da lì in poi, una lunghissima collaborazione con

Gianni Morandi e 13 album. È del 2020 il singolo “Arriva la Bomba” cover del famoso brano di Johnny Dorelli, inserito nella colonna sonora del film “Si muore solo da vivi”, in uscita il 19 giugno, con la regia di Alberto Rizzi.