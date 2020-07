Davide “BOOSTA” Dileo in tour col progetto Boostology

Con il tour in solo “Boostology”, Davide “BOOSTA” Dileo fa tappa anche al Castello Sforzesco di Milano, suggestiva cornice in cui lo scorso novembre il musicista ha presentato il progetto da solista “R-Nascimento”.

Si tratta di un concerto speciale in cui il musicista passeggia tra strumenti grandi e piccoli, tra suoni, canzoni e ispirazioni della sua memoria e della musica che ama, percorrendo i sentieri meno battuti della musica contemporanea del ‘900 e le pietre miliari del proprio repertorio pianistico, fno a svelare alcune sue composizioni inedite, di prossima uscita.

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE SFUMATURE DELLA MUSICA

Durante i concerti di “Boostology”, fondendo pianoforte ed elettronica, Boosta accompagna il pubblico in un vero e proprio viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della musica e della sua unica valenza: essere un collante sociale ed emotivo.

BOOSTA A SKY TG24

Boosta, sei uno dei pochi artisti che può dialogare vis à vis con il pubblico.

“Mi sento molto privilegiato. A novembre a Milano ho fatto il mio l’ultimo concerto e riprendo questo mio piccolo tour proprio da qui. Sono molto felice”.

Cosa vedranno gli spettatori durante i tuoi concerti?

“Mi piacerebbe proporre una sorta di passeggiata tra elettronica e pianoforte. Mi piace definirla una colonna sonora del silenzio di chi viene ad ascoltare. Solo all’interno di questa meravigliosa scatola, che è il silenzio, c’è la capacità di far crescere una scintilla. La musica è uno strumento meraviglioso. E vorrei che la musica fatta con gli strumenti diventasse a sua volta strumento per le persone, affinché si possano un po’ perdere”.

Sei uno dei pochi artisti ad usare strumenti molto vari e di differente tipologia.

“Utilizzo un po’ tutto. Sono andato in cerca di piccoli sintetizzatori per avere una tavolozza di colori più ampia. Mi auguro che tutto diventi un viaggio nel cuore delle persone. Un’onda da cavalcare”.

Come fai a conciliare strumenti tradizionali con l’elettronica?

“È molto semplice. Non ho mai amato le distinzioni, né di genere, né di termini. Gli strumenti fanno tutti la stessa cosa. Tutto ha la capacità di fondersi con tutto, L’importante è metterlo nel momento giusto e, cosa ancora più importante, lasciare spazio ai silenzi”.

LE TAPPE DEL TOUR

9 luglio - Correggio (RE) - Festival Mundus

24 luglio - Verucchio (RN) - Verucchio Festival

9 agosto - Codroipo (UD) - Villa Manin Estate

15 settembre - Fiesole (FI) - Teatro Romano

ARTISTA POLIEDRICO CO-FONDATORE DEI SUBSONICA

Davide “Boosta” Dileo, torinese, classe 1974 è un artista poliedrico con una carriera più che ventennale. Musicista, dj, compositore, autore e produttore, ma anche conduttore radio-televisivo e scrittore. Tastierista e co-fondatore dei Subsonica, band con all’attivo 8 album in studio – 8 dischi di platino, con più di 500.000 copie vendute – 4 cd live ed un’interminabile carriera dal vivo. Come autore e compositore ha realizzato, tra gli altri, brani per Mina quali: “Non ti voglio più”, contenuto nell'album “Facile” e “La Clessidra” contenuto in “Caramella”. Boosta è considerato uno dei migliori Dj italiani, inserito nelle più importanti situazioni elettroniche e con esperienza alla consolle dei migliori club, da Ibiza a Zurigo. Compositore di colonne per il cinema e serie tv, tra cui “1992” e “1993” prodotte da Sky. Dal 2018 è direttore artistico dell’etichetta Cramps Records di Sony Music. Oltre alla carriera artistica coltiva la passione per il volo, è pilota privato e sta studiando per il conseguimento del brevetto come pilota di linea.