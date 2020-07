"Power Hits estate 2020" sbarca su Sky

Il festival che decreta il "tormentone dell'estate", firmato da RTL102.5, va in scena il 9 settembre in diretta dall'Arena di Verona. Gli artisti saliranno sul palco davanti ad una platea vuota

Una serata evento che vedrà Mara Maionchi in veste di "regina della musica"; ad affiancarla Angelo Baiguini, Matteo Campese e Fabrizio Ferrari, tra le "special guest: Zucchero, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro.



Gli artisti protagonisti dell’estate 2020, da Achille Lauro a Elodie, e poi J-Ax, Baby K, Rovazzi , Ghali e Marracash (per citarne solo alcuni) si alterneranno sul palco davanti ad una platea vuota, dando la possibilità di vedere l’Arena di Verona come mai prima d’ora. Tutto in diretta su RTL102.5 e in contemporanea su Sky Uno e TV8.