Katy Perry si esibirà al Tomorrowland Around the World

L’esibizione di Katy Perry al Tomorrowland Around the World, the digital festival sarà uno spettacolo mozzafiato, nel quale proporrà gran parte delle sue migliori hit e presenterà in anteprima alcuni brani del suo nuovo imminente album Smile

Autentica superstar globale, Katy Perry presenterà a Tomorrowland Around The World uno show assolutamente spettacolare mai visto prima. Una delle artiste cha ha venduto più dischi nella storia, Katy Perry abbaglierà il Popolo di Tomorrowland di tutto il mondo con uno spettacolo mozzafiato con una serie di effetti speciali, eseguendo i suoi più proverbiali successi, molti dei quali sono diventate tra le hit assolute del 21esimo secolo, così come presenterà in anteprima alcune tracce di “Smile”, il suo quinto imminente album, che uscirà il prossimo 14 agosto.

Tomorrowland Around the World e i suoi otto stage proporranno sessanta tra i più importanti artisti elettronici al mondo: grazie a Katy Perry l’elettronica e il pop si uniranno a Tomorrowland Around The World nella maniera più spettacolare possibile. Autentica dominatrice della chart di tutto il mondo, già in passato la cantante americana ha collaborato con alcuni top dj e produttori quali Zedd e Calvin Harris - si pensi a brani quali “I Kissed A Girl,” “Teenage Dream,” “Firework,” “Roar,” “Dark Horse” e tanti altri ancora – così come è stata remixata da indiscussi fuoriclasse quali Tiësto, Oliver Heldens, R3HAB, Kaskade, Tommie Sunshine e Benny Benassi, giusto per citarne alcuni.

Nei suoi 12 anni insieme alla casa discografica Capitol, Katy Perry ha raggiunto la ragguardevole cifra di oltre 40 miliardi di streaming, ha venduto oltre 45 milioni di album e 135 milioni di singoli, è stata la prima al mondo a raggiungere 100 milioni di follower su Twitter, così la sua performance durante il Super Bowl del 2015 è stata la più votata e apprezzata di sempre. Katy Perry è stata anche la prima artista ad avere 4 video in grado di totalizzare oltre 1 miliardo di visualizzazioni ciascuno; più di un miliardo di views per i video di “Firework” and “Last Friday Night”, più di due per “Dark Horse”, oltre tre per “Roar”.

Katy Perry: “Ho sempre voluto essere parte di Tomorrowland, ne ho sempre seguito le sue fantastiche evoluzioni e innovazioni tecnologiche che hanno sempre caratterizzato questo festival. Sono così felice di partecipare a Tomorrowland Around The World, spero che la mia esibizione possa portare un sorriso a tutti quanti”.

E proprio oggi Katy Perry ha annunciato a tutto il mondo la sua performance a Tomorrowland Around The World con una videochiamata a Martin Garrix. Il video in questo link.

Tomorrowland Around the World, the digital festival

• Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020

• Dalle 16 all’1 di notte (CEST)

• I partecipanti al festival potranno navigare facilmente in Pāpiliōnem senza PC, laptop, smartphone o tablet e senza visori ed esplorare tutto il festival, tutti i suoi stage, interagendo con i propri amici

• Time-zone-friendly’ per il pubblico dell’Asia e del Nord e del Sud America

• Aperto al pubblico di ogni età e di ogni luogo

• Accesso esclusivamente attraverso il sito tomorrowland.com

• Il biglietto giornaliero costa €12.50

• Il biglietto per il week-end €20.00 e include una settimana supplementare di contenuti video on-demand per rivivere appieno l’esperienza

• Disponibili pacchetti speciali denominati People of Tomorrow packages e Home Party packages. Tutte le informazioni in questo link

• informazioni e aggiornamenti: tomorrowland.com