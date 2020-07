Nek, annunciate le date dei nuovi concerti 2020

È attualmente possibile acquistare i biglietti per alcune delle sue date su Ticketone, come indicato nelle stories del cantante. Ecco i costi per ora disponibili:

Nek fa esultare i propri fan con l’annuncio delle date del suo tour 2020 . Non vi sarà dunque alcun rinvio al prossimo anno. Chi adora la sua musica avrà modo di tornare ad ascoltarla dal vivo, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Sono state aggiunte due nuove date a quanto già confermato in precedenza, come sottolinea lo stesso Nek sul proprio profilo.

Nek, concerti benefici

Molto importante questo mini tour, dal momento che le tappe indicate rientrano in un’operazione di raccolta fondi fortemente voluta da Nek. Il suo compenso verrà devoluto al fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music Innovation Hub. Sarà così anche nelle nuove date, come quella del 31 luglio a Ferrara. A confermarlo è stato Fabio Marzola, presidente dell’associazione musicale Butterfly, così come organizzatore del festival.

Ciò che il cantante intende lanciare è un messaggio di speranza, al fine di ripartire tutti insieme grazie alla musica. Nek sta provando a fare la sua parte. Ecco quanto dichiarato in un post sul suo profilo Instagram: “Quest’estate dovevo fare un tour vero e proprio. Abbiamo però dovuto rimandare tutto. Non c’era altra via. Mi sono giunte poi delle proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse. Mi sono detto: ‘perché no?’. Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub, realtà che sta dando sostegno ai professionisti del mondo della musica attraverso un fondo dedicato, a cui darò anch’io un mio contributo, con i miei compensi di queste date. Non sarà un tour ma poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale. Oggi poter dire di tornare a suonare sul palco per me è bellissimo. Ci vediamo in giro, se vorrete”.