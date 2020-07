Barry White, le migliori canzoni

A 17 anni dalla scomparsa del cantautore, ripercorriamo i suoi più grandi successi. Da “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” a “Practice what you preach”

Il soul diventa dance. La voce calda e profonda, un tempo prerogativa del jazz black, diventa marchio di fabbrica di hit immortali come l’intramontabile “Let the music play”. Sono trascorsi 17 anni dalla scomparsa di Barry White, emblema della rivoluzionaria dance music degli anni Settanta. Unico artista a tingere di soul la musica disco, nella sua carriera, iniziata negli anni Sessanta, ha vinto due Grammy Award e venduto oltre 100 milioni di dischi. Conscio fin da adolescente di avere un talento fuori dalla norma, ha iniziato esibendosi in alcuni club di Los Angeles e una volta arrivato in studio di registrazione divenne un musicista a tutto tondo. Barry White era engineer, produttore e polistrumentista. Proprio lavorando ad alcuni demo, decise di intraprendere la carriera da solista. Il primo successo è stato il singolo strumentale, poi in rapida successione ha inanellato hit diventati grandi classici della musica. Per conoscere meglio la carriera di Barry White, ecco le sue migliori canzoni:

Can’t Get Enough of Your Love, Babe

Scritta, prodotta e registrata da Barry White, “Can’t Get Enough of Your Love, Babe” è il primo grande successo dell’artista. Pubblicata nel 1974 conquistò la vetta della classifica Billboard Hot 100 diventando un grande classico della musica disco e soul. Il mondo aveva appena conosciuto la voce calda e suadente di Barry White.

You’re the First, the Last, My Everything

Dopo il grande successo di “Can’t Get Enough of Your Love, Babe”, Barry White scelse di modificare e riarrangiare “You’re the First, the Last, My Everything”. La canzone era stata scritta inizialmente in versione country da Peter Sterling Radcliffe ma 21 anni dopo venne proposta a Barry White. Quest’ultimo decise di cambiare parte del testo e renderla più incline alla sua voce e al suo stile. Il successo commerciale non fu alla pari del precedente singolo ma con il tempo la canzone è diventata un grande classico della carriera di Barry White.

Let the Music Play

Tra i brani più famosi della discografica di Barry White non può mancare “Let the Music Play”, pubblicato nel 1975. All’epoca il brano non ottenne un grande successo, anzi non raggiunse mai la top 20. Nonostante lo scarso feeling iniziale, “Let the Music Play” è diventata con il tempo una delle canzoni più importanti e tra le più conosciute del re della disco.

Just the Way You Are

Per l’album “The Man” del 1978, Barry White scelse di reinterpretare la canzone “Just the Way You Are”, pubblicata l’anno precedente da Billy Joel. Il rifacimento in chiave pop/R&B trasformò il brano in uno dei singoli più famosi di Barry White. La sua versione conquistò le classifiche, soprattutto nel Regno Unito e il riscontro fu talmente importante che ancora oggi “Just the Way You Are” viene attribuita a Barry White.

Practice What You Preach

Nella lista delle migliori canzoni di Barry White non può mancare “Practice What You Preach”, uno dei suoi ultimi grandi successi. Pubblicata nel 1994 e presente nell’album “The Icon Is Love”, venne lanciata come singolo diventando tra i brani più apprezzati dell’anno.