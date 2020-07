Ellynora si traveste da Nina Blanca e sfida i suoi tormenti

Per stare bene bisogna guardarsi dentro e attraversare la tempesta. Nina Blanca è la scialuppa che ha permesso a Ellynora di ritrovarsi. Non è stato facile, è stato doloroso confrontarsi con alcune sfaccettature del suo passato ma andava fatto. Si è accompagnata, oltre che con le parole, con musica elettronica e strumenti arcaici, con un perfetto equilibrio di fantasia e realtà. Ci siamo ritrovati al telefono, dopo la nostra chiacchierata dello scorso Primo Maggio, che la ha vista protagonista del concertone romano col brano Zingara, specchio del suo nomadismo, della sua irrequietezza.



Nina Blanca è una rinascita. E in italiano.

Un brano un po’ particolare che racchiude un periodo cartitico. E' po il mio secondo brano in italiano, in linea con Zingara coi suoni: rimandi al folk del Sud Italia con elementi elettronici della Trap.

La trama della canzone ha note fantasy in una essenza reale.

Ho inventato la leggenda di una sirena che da uno scoglio guarda su una spiaggia gli amanti che si scambiano gesti d’amore, perché lei ha perso il suo e per rivivere l’emozione si nutre di quella degli altri.

Ti senti liberata?

Riconosco che in parte è autobiografico, legato a un episodio della mia vita quando avevo 17 anni. Per anni ho cercato di scrivere qualcosa su quell’evento senza riuscirci. La leggenda mi ha distaccata da me stessa aiutandomi a tirare fuori quello che avevo dentro.

Riuscita?

Non pensavo che dopo otto anni avesse un così forte impatto emotivo. Ho attraversato un periodo particolarmente emotivo dal punto di vista psicologico. Poi uscito il brano ho tolto il peso e fatto un passo avanti.

Arriverà un disco?

L'album è quasi pronto, stiamo definendo alcune cose. Prima usciranno altri singoli.

Saranno tutti pezzi forti come Zingara e Nina Blanca?

Ho brani un po’ più leggeri ma come pezzo dell’estate ho scelto questo. Venendo dal lockdown non mi sono sentita di fare uscire un brano strafelice. Tanti hanno perso i loro cari e forse Nina Blanca può essere utile ad affrontare il lutto.

Gli autori sono gli stessi di Zingara.

Sì. Hanno capito il mio mondo e il mio modo di esprimermi. Bravi tutti ha comprendere il viaggio sonoro che avevo in testa.

Che succede in questa estate?

Starò in Italia con la mia famiglia. Negli Usa tra covid e proteste non so quando potrò tronare. Biosgna anche capire quando si viaggia che succede. Non voglio dare pensieri alla mia famiglia anche se seppur per un breve periodo dovrò tornarci, se non altro per questioni burocratiche. E poi da anni non passo l’estate nel paese dell’estate.

Hai una meta?

L'idea è la Sardegna. Per me sarebbe la prima volta.

Musicalmente?

Ancora deve uscire il video di Nina Blanca che sarà poi seguito dalla versione in spagnolo. Ho partecipato al Calabria Fest, il contest, e attendo risposta. Sarò a Lamezia Terme il 27, 28, 29 agosto: festeggerò il compleanno tornando su un palco.

Stai scrivendo?

Sto lavorando a cose nuove. Ma i brani proti devono uscire altrimenti non riesco ad andare avanti.

Il video sarà potente come le liriche?

E' una bella botta emotiva, ma il botto più forte è stato il brano.