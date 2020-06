A fine luglio Tomorrowland Around The World

In un’estate che salvo miracoli si prospetta senza festival musicali, i pesi massimi di

categoria scendono in campo con eventi in streaming, in modo da tenere sempre più unita la propria community. Primo tra tutti il festival belga Tomorrowland, che sabato 25 e domenica 26 luglio (dalle ore 16 sino all’1 di notte) propone Tomorrowland Around The World, due giorni di diretta con musica spalmata su otto palchi, il meglio dell’elettronica mondiale e una serie di contenuti quali giochi, workshop e webinar. Il tutto sarà trasmesso direttamente dal sito della

manifestazione in modalità pay per view; i biglietti sono in vendita direttamente sul sito di Tomorrowland, dove l’intero festival sarà trasmesso in esclusiva.



La line-up di Tomorrowland si annuncia assolutamente spettacolare, come è lecito

attendersi da un evento di questo livello: Adam Beyer, Amelie Lens, Armin van Buuren,

Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Kölsch, Lost Frequencies,

Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Tale of Us, Tiësto e Timmy Trumpet sono

soltanto alcuni degli oltre 60 nomi in cartellone in questo festival digitale che si avvarrà delle migliori tecnologie 3D. L’idea è nata in piena conformità con lo slogan che da sempre accompagna il Tomorrowland, ovvero “live today, love tomorrow, unite forever”. La due giorni andrà in scena a fine luglio, in uno dei due fine settimana nei quali il festival è solito svolgersi tutti gli anni, con 400mila presenze in loco e milioni di persone collegate sul web. Un progetto nato con la precisa volontà di ricreare al meglio le atmosfere uniche di Tomorrowland: per questo motivo l’organizzazione metterà a disposizione anche una serie di kit per personalizzare il proprio look, il proprio giardino, i propri balconi e le proprie stanze e vivere insieme agli amici – a fine luglio si spera sempre più uniti ma sempre meno distanti – un’esperienza di condivisione all’insegna della musica, linguaggio universale come ce ne

sono pochi al mondo.



Tomorrowland Around The World è soltanto l’ultima in ordine di tempo delle iniziative pensate e realizzare durante questa fase di lockdown dall’organizzazione belga. Per molte settimane sono andate on line le dirette United Throught Music, capaci di coinvolgere oltre 90 milioni di persone collegate da 156 nazioni diverse. Anche la sua One World Radio non si è mai fermata, con il clou rappresentato dal conto alla rovescia che nei giorni scorsi ha proclamato in diretta la numero uno della Top 1000, ovvero le 1000 canzoni più amate dal pubblico di Tomorrowland. Ha vinto “Levels” di Avicii, davanti a “Mammoth” di Dimitri Vegas &a Like Mike, “Titanium” di David Guetta, “One” degli Swedish House Mafia (primi lo scorso anno) e “Animals” di Martin Garrix.