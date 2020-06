Nina Zilli presenta a Sky Tg24 il suo nuovo singolo: “Schiacciacuore”

“Schiacciacuore è una canzone d’amore ma è anche un brano che parla di una madre natura in tuta da ginnastica, che si lamenta per come viene trattata”. Nina Zilli intervenendo a Timeline ha voluto evidenziare alcune frasi e i principali concetti contenuti nella sua ultima canzone. Eccole: “Al posto degli occhi ho un planetario… ma dentro, nei polmoni brucia l'Amazzonia”. Dopo dieci anni di carriera l’artista piacentina ha inciso un singolo che ha il sapore di una battaglia che dobbiamo far tutti assieme per salvare il pianeta.