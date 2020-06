Compie 50 anni La Pina, rapper, conduttrice radiofonica e scrittrice. Orsola Branzi, questo il suo vero nome, ha infatti debuttato nel mondo dello spettacolo come rapper grazie alla crew tutta al femminile Le Pine. Proprio dal collettivo nasce il suo nome d’arte. Il suo primo album è stato pubblicato nel 1995, tante le collaborazioni in particolare con gli Otierre e i The Soul Kingdom (Giuliano Palma e Patrick Benifei dei Casino Royale). Voce ormai storica di Radio Deejay, La Pina ha all’attivo tre album, oltre a quello di debutto infatti ha dato alla luce altri due dischi nel 1998 e nel 2000. Estrosa e sempre pronta al dibattito, La Pina si è poi dedicata alla conduzione radiofonica e televisiva ma sette anni dopo ha pubblicato “Questa fly”, raccolta che contiene quindici tracce selezionate dai tre album incisi in carriera. Per conoscere meglio la sua musica, ecco le cinque canzoni più famose de La Pina:

“Parla piano” è uno dei singoli estratti dall’album “Piovono angeli” del 1998. La canzone svela un lato più profondo e intimista de La Pina. La traccia è dedicata alla fine di un rapporto importante e vede la collaborazione di Giuliano Palma dei Casino Royale. Insieme a Patrick Benifei ha partecipato alla realizzazione dell’interno album e sono accreditati come “Soul Kingdom”.

Dal primo lavoro da solista del 1995, dopo diverse collaborazioni con gli Otierre, La Pina pubblica come singolo “Le mie amiche”. Si tratta della prima traccia estratta da “(Il cd del-)la Pina” e viene riproposta anche come traccia fantasma senza titolo con la base del brano e una serie di messaggi lasciati dalle amiche alla rapper. “Le mie amiche” è un inno all’amicizia al femminile “Sto bene quando sto con le mie amiche” canta La Pina.

Traccia che dà titolo al secondo album de La Pina, “Piovono Angeli” vede la partecipazione di Tosca. Anche in questo caso, così come per “Parla piano”, la rapper evidenzia un sound più intimista grazie a testi più profondi e riflessivi. “Piovono Angeli”, così come tutte le altre canzoni dell’album, è stata scritta da La Pina.

Originariamente pubblicata nel secondo album “Piovono Angeli, “Questa Fly” è inserita anche nel greatest hits pubblicato nel 1997. La canzone è stata scelta come colonna sonora del film “Torino Boys” ed è stata scritta interamente da La Pina.

“Ce n'è” è un singolo degli Otierre, primo estratto dall'album “Dalla sede”. Uscito nel 1997, vede la partecipazione di La Pina ed è una delle canzoni più famose del gruppo. La canzone parla della voglia di continuare a puntare sulla propria strada. Anche “Ce n’è” è stata inserita nella colonna sonora di “Torino Boys” film dei Manetti Bros.