Luciano Macchia assicura che "Al mare ci vado da solo"

Al mare ci vado da solo è una canzone scritta nell'estate del 2019. Per sopravvivere alla “noia” da lockdown ho deciso di inciderla proprio durante questo periodo. L'intero lavoro ha quasi coperto la totalità del periodo di lokdown ed è stato un modo per tenersi in “forma” e sopratutto rimanere in contatto più o meno costante con le persone che hanno voluto partecipare a quest'avventura.

Nonostante il titolo, la canzone non trae ispirazione dagli eventi pandemici, narra piuttosto del sogno di un uomo interrotto dalla doppia “ scampanellata" del postino. Ho sempre sognato di andare in spiaggia con poche cose essenziali, gli occhiali da sole, le birre e, sopratutto, me stesso!



Il leitmotiv è una s-colorita imprecazione, maremma maremma toscana, proprio perchè non mi sono mai piaciute le imprecazioni sia nella vita che nelle canzoni, ma alla fine sottolinea in modo efficace la disperazione del protagonista della canzone.

Il sound si è determinato man mano che iniziavo a registrare. Con mezzi più o meno di fortuna, ho iniziato registrando il giro di basso (col bombardino), poi ho aggiunto la fisarmonica, la tromba bassa e la voce. Subito dopo ho coinvolto il mio vicino di casa rumeno Ionut Razvan Brinza che mi ha registrato la sua darbouka, regalandomi un tocco tzigano. In un secondo momento ho chiesto al mio “fratello” di avventure Raffaele Kohler di registrarmi un super assolo di tromba e infine Silvia Reale ha aggiunto la sua voce dando una sfumatura di “rosa” al pezzo. Ho spedito tutto il materiale a Kole Laca che ha curato i mix e creato i suoni elettronici. A chiusura del lavoro il sound si è autodeterminato tra lo ska e il drum and bass.





La regia del video clip è di Gianfranco Firriolo che, quando ha perso la speranza di reperire scenografie holliwoodiane, ha disegnato e animato i suoi “effetti speciali”, facendo di una presa diretta un video che riesce a mettere di buon umore grandi e piccini. Ecco, buona parte di quello che mi sento di dire: il buonumore, l’allegria, il divertimento, li associo alla mia musica da sempre. Ho vissuto i primi venti anni della mia vita in lucania e ho iniziato a studiare musica con la fisarmonica all'eta di 5 anni... da quelle parti la musica è associata quasi esclusivamente al divertimento, e con Luciano Macchiacrooner vorrei cercare di regalare tutto questo.

Il non sense e l’ironia sono parte integrante del mio essere musicista e in “Al mare ci vado da solo” ci sono tutti. Fatevi un tuffo, non tutto è come sembra!