Roberta Finocchiaro salva le nostre vite col ritmo (e le parole)

L'artista è nuda. La cantautrice siciliana Roberta Finocchiaro in Save Lives with the Rhythm trova il coraggio di raccontare le sue emozioni più profonde con parole semplici e sincere. A ispirarla odori, immagini e ricordi. Il risulato è un album naturo, consapevole, identitario dove convivono vita e groove. Ne abbianmo discusso insieme al telefono.



Roberta con Save Lives with the Rhythm hai fatto un passo avanti importante.

Racchiude una evoluzione nella mia vita, come tutti si cresce e si impara. La musica è cresciuta con me. Già nel secondo album Something True si percepiva di più la mia anima musicale, soprattutto nella canzone pura.

Cose è ulteriormente mutato?

Stavolta mi sono più lasciata andare nel raccontare le mie esperienze di vita. E’ per questo che faccio musica, mi piace comunicare, ma so che a modo loro tanti si ritrovano nelle mie parole. Non vedono solo me ma vedono se stessi.

Condivisione di emozioni?

Sì ma nella consapevolezza che ognuno ha la propria visione,

Affronti il tema in Pictures in the Rain.

Parlo del bello dell’immaginare un altro punto di vista, non fermarsi alla prima impressione. Trovare gli angoli nascosti della musica è la magia.

Come hai vissuto questo metterti a nudo?

Per me è un flusso di coscienza che si libera spontaneo. Fin da piccola mi è piacuto raccontarmi intimamente.

Il lockdown (speciale coronaviurs) come lo hai vissuto?

E' stato difficile trovare ispirazione, però si coglievano particolari insoliti, mi è capitato. Ho trovato ispirazione nelle piccole cose, anche sola la pioggia, vederla da un altro punto di vista, sentirne l’odore e provare a immaginare il sole.

Il ritmo ci salverà?

Secondo me rappresenta la musica, molte mie canzoni nascono dai versi, altre dalla melodia ma spesso è la batteria che da il ritmo e il ritmo scandisce le giornate. Aiuta le canzoni ad andare avanti. Con questo accompagnamento racconto argomenti umili che viviamo tutti.

Hai fatto pace col tempo o resti frenetica?

La vita di una artista non è mai stabile, a un certo punto della carriera potrà diventarla, ma l’essenza è viverla così.

Il sogno quanto conta?

I sognatori esistono ancora e la canzone serve a dare loro forza, questo mondo è fatto per noi. I veri sognatori costruiscono qualcosa di concreto perché il sogno perseguito con costanza diventa concreto.

L'album è stato preceduto dal singolo Future.

E' nata dal ritornello, tra melodia funky e sonorità anni Ottanta. Il testo dice che bisogna rimboccarsi le maniche nonostante le avversità della vita. Il video è molto chiaro, nelle immagini trasporta nel passato ma ti fa immaginare il futuro.

Che decennio vorresti vivere?

Gli anni Settanta mi piacciono ma sono figlia della mia epoca, sono realista. Amo sognare e studiare la musica di quegli anni ma sono proiettata nel futuro.

In estate prevedi qualche live?

Spero di suonare presto. Se tutto va bene ad agosto a Bergamo per un contest dedicato a Bruce Springsteen. E’ uno dei mie artisti preferiti, lo sto scoprendo di più ultimamente. Sono più vicina John Mayer e Norah Jones ma lui mi stimola molto per il suo essere artista umile e per la capacità di scrivere le canzoni. Poi suonerò con Alex Britti avendo vinto vinto il contest da lui lanciato sui social. Oltre a questi appuntamenti al momento non c'è nulla.

Continuerai a scrivere in inglese o l'italiano arriverà nella tua musica?

Amo tanto scrivere in Italiano. La musica non deve avere bandiere. La comunicazione arriva lo stesso. Può essere che nel 2021 esca con qualcosa in Italia. Adoro Alex Britti, Pino Daniele, Mario Biondi, Elisa tutti artisti influenzati dall’inglese. Ma tutta la musica è bella.

Pronta per riprendere a viaggiare?

In questo momento sono a Catania e quando si riprenderà a viaggiare vorrei trascorrere un periodo in America.