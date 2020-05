Quando la musica si sposa con lo sport: 10 canzoni per stare in forma

Finalmente possiamo tornare a curare il nostro fisico. Gradualmente si torna in attività. Finita la stagione dei runner solitari (ma quanti lo sono davvero e quanti lo sono stati solo qualche settimana per uscire di casa?), riparte quella degli sport diffusi. Ovviamente sono preferibili quelli all'aria aperta e sempre mantenendo le giuste distanze. Allenarsi sì, ma con giudizio. La musica è importante perché può dare il ritmo, può accrescere la concentrazione e dunque è una ottima compagna di viaggio. Molti hanno tracklist personalizzate, altri si affidano al caso. Per gli indecisi ho chiesto una top ten a Paolo Paderni, presidente del Golf Club di Reggio Emilia nonché appassionato di musica. A fianco della club house c'è un locale che si chiama Fuori Tema, dove si può fare ricreazione e rifocillarsi con qualche piatto aspettando di tornare in campo. Lì è nata questa idea, lì si è sviluppata la colonna sonora dello sport, nata dunque in un contesto preciso ma applicabile a qualunque disciplina.



The final Countdown - Europe

Conto alla rovescia per ripartire ora come allora, siamo nel 1986. Sempre attuale.

Brano ispirato a David Bowie con Space Oddity.



Incanto - Tiziano Ferro

Racconta il momento magico della prima scintilla di un amore e quel periodo

riaffiora nei momenti difficili della quotidianità, aiutandoci a rafforzare i nostri

legami.



L’amore conta - Luciano Ligabue

Sempre amore ma stavolta evocato per esorcizzare il pessimismo e la morte; solo

amandoci possiamo contrastare le avversità della vita.



I want to break free - Queen

Semplicemente perfetta per questo particolare periodo: chi di noi non ha avuto

questo pensiero lei lunghi mesi trascorsi in casa?



Viva l’Italia - Francesco de Gregori

Denigrata, vilipesa, sminuita, decadente a volte, ma pur sempre unica e

insostituibile nel nostro cuore, nel bene e nel male.

Perfect duet - Ed Sheeran & Beyoncé

Stavolta l’amore è perfetto, l’incontro di due anime che si completano

reciprocamente. Troppo bello per essere vero ma amo le favole.



Stairway to Heaven - Led Zeppelin

A proposito di evergreen! Difficile commentare un capolavoro. E’ bellissimo

perdersi tra i virtuosismi di Jimmy Page alla chitarra e la melodia evocativa che

pervade tutto il brano.



The times they are a changing - Bob Dylan

“ I tempi stanno cambiando” cantava Dylan nel 1963, brano di denuncia e biasimo

verso coloro che non sanno adattarsi al veloce cambiamento dei nostri tempi, è

una sorta di inno generazionale.



Wild World - Cat Stevens

Niente come il testo di Cat Stevens, scritto nel 1970, rende meglio l’idea di ciò che

significa effettivamente il nostro "mondo difficile da qualunque parte lo si guardi.



Hello - Adele

Ecco un’altra storia d’amore finita male come tante e qualcuno cerca di

riconnettersi con un passato impossibile da ricreare: hello rimarrà purtroppo senza

risposta.