White Lies & Palm Trees è il nuovo singolo dei The Lovepools

Originari di Los Angeles, città dove vivono e compongono la loro musica, i Lovepools si sono formati nel 2017 grazie all’incontro tra Anthony Shea e Aria Cruz , attuali componenti della Band. Hanno già pubblicato due EP e un singolo "See You In The Funny Papers" , che è stato inserito nella colonna sonora della 9a Stagione di “Shameless” .



Il nuovo singolo “White Lies & Palm Trees” parte dalle loro radici Indie-Rock e si avventura in un paesaggio onirico dai suoni synth-pop. Ispirati da band come “Foster the people” e dagli “Empire of the sun”. In questo singolo il cantante Anthony Shea racconta le sue esperienze monotone nelle strade di Los Angeles , tra semafori rossi, sogni ad occhi aperti, bugie bianche e le iconiche palme.



“ Every day’s the same thing , White lies, Palm trees , Broken hearts on every street ”



Al loro primo approdo sul mercato italiano, sono la rappresentazione di come la musica riesca ad esprimersi attraverso un linguaggio universale che non ha paura di superare i confini geografici e di esplorare nuovi territori.



Il loro sound colpisce per il suo essere innovativo nonostante i ripetuti riferimenti agli anni 80 .



I lovepools sono distribuiti in Italia e in Europa da Sword Music, in licenza esclusiva con Sony Music Entertainment Italy Spa.



TESTO “White Lies & Palm Trees” Living in a daydream Dark eyes, eighteen Trusting everyone you meet Every day’s the same thing White lies, Palm trees Broken hearts on every street Light up and let yourself go Go make your way back home Driving Sunset all night Stoned eyes, red lights Kissing ’til the light turns green Every night's the same thing Dark skies, palm trees Broken glass on every street Light up and let yourself go Go make your way back home Lights upon the hillside Fade away As you drive by Time Is on your side Not on your mind But it’s all you have to live by Living in a daydream Dark eyes, eighteen Trusting everyone you meet Every day’s the same thing White lies, palm trees Broken hearts on every street Light up and let yourself go (yeah) Go make your way back home Go make your way back home Go make your way back home