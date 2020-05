Rammstein: tour rinviato, annunciata la nuova data italiana nel 2021

Tra i tanti concerti posticipati a causa dello stato di emergenza sanitaria mondiale, anche i Rammstein sono stati costretti a rinviare il loro tour al prossimo anno. La band capitanata da Till Lindemann avrebbe dovuto esibirsi in tutta Europa e nel Regno Unito durante l’estate 2020, ma la pandemia di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha stravolto tutti i piani e le date sono state rischedulate per il 2021.

Rammstein in Italia: il concerto a Torino posticipato al 2021

La band tedesca più famosa dell’industrial metal era attesa sui palchi di tutta Europa e UK a partire dal 25 maggio 2020, ma l’intera tournée nel vecchio continente è stata cancellata a causa dell’emergenza Coronavirus. I Rammstein hanno comunicato ai fan il rinvio del loro “Europe Stadium Tour” al 2021: «Siamo felici di annunciare le nuove date del Rammstein tour 2020, che siamo stati costretti a cancellare a causa del COVID-19. Tutti i concerti sono stati posticipati al 2021, per cui i biglietti già acquistati rimarranno validi per il nuovo show». La band di Till Lindemann avrebbe dovuto esibirsi nel capoluogo piemontese, sul palco dello Stadio Olimpico Grande Torino, il 13 luglio 2020. I biglietti già acquistati per questo show rimarranno validi per la nuova data, fissata al 13 luglio 2021, esattamente un anno più tardi. L’appuntamento torinese è l’unico concerto dei Rammstein in calendario in Italia, un’occasione da non perdere per assistere ad uno show maestoso e potente, tra fuochi e fiamme.

Il nuovo calendario del tour europeo e UK 2021

I Rammstein torneranno ad esibirsi sui palchi europei e del Regno Unito nel 2021. Dal 22 maggio al 7 agosto del prossimo anno la band tedesca stupirà ancora una volta i suoi tantissimi fan con show incredibili e ricchi di energia. Ecco il nuovo calendario del tour 2021: