Camera Soul cantano i colori dell'amore in You: ANTEPRIMA VIDEO

Il giorno in cui ci siamo riuniti, per dare un nome alla nuova realtà che stava nascendo con una forza e un’irruenza che sono caratteristiche fondamentali della nostra musica, ci venne in mente un’antica leggenda metropolitana che narrava della reazione di paura degli indiani d’America di fronte alle prime macchine fotografiche. Paura che quell’arnese infernale, che poi li immortalava completamente immobili,

potesse in qualche modo rubargli l’anima e catturarla sull’immagine. Da qui il nome Camera Soul, perché da quel giorno in poi ogni nostra composizione avrebbe espresso il nostro desiderio di catturare, se non l’anima, almeno l’attenzione dei nostri ascoltatori. Ma in questo nome c’è molto di più: la camera, quella della casa di due fratelli che ha visto nascere ogni nota, ogni brano, ogni parola. Sono trascorsi quasi sette anni. Abbiamo sempre cercato di mantenere un percorso di crescita, restando ben attaccati alle radici di tutte quelle sonorità che ci hanno stregato da ragazzi, e poi ispirato, come la Soul music di Stevie Wonder e Al Jarreau, il Funk degli Earth, Wind & Fire e di G. Duke, il Jazz di Benson e di Pat Metheny e l’eco sudamericano di Jobim e Mendes. Ci hanno apprezzato nel Regno Unito, dove tanti amici deejay o semplici appassionati ci hanno permesso di conquistare le vette delle Charts nazionali. Lo stesso è accaduto In Giappone, dove il nostro successo è culminato con l’invito a calcare il palcoscenico del Blue Note di Tokio. Cosa che faremo, non appena questo virus dispettoso ci permetterà di tornare a esibirci! Poi gli Stati Uniti, dove collaborare con Kahryn Ballard Shut, autrice dei testi di alcuni nostri brani e titolare di una label indipendente in Colorado, ci ha permesso non solo di promuovere la nostra musica ma anche di vincere premi importanti, l’ultimo è il “2020 Music Vision Award” assegnatoci dall’Akademia Music Award di Los Angeles per “la migliore visione del futuro in campo musicale”. E poi i live, fondamentali per capire davvero cosa sono i Camera Soul. Ne abbiamo fatti quasi 100 e ci prepariamo a raggiungere la “cifra tonda” sognando il palcoscenico più bello di tutti! È nei live che diamo il meglio di noi stessi, dei veri e propri show, nei quali il pubblico all’inizio è incuriosito e ci ascolta compiaciuto per poi alla fine lasciarsi completamente coinvolgere e si finisce ballando e in allegria anche in contesti più “seriosi”, tra cui non possiamo non ricordare quelli ad Umbria Jazz Winter.



You è il brano di cui presentiamo qui il video in anteprima ed è un estratto del nostro ultimo lavoro Existence, il nostro quinto album, pubblicato da Azzurra Music, registrato in quel di Bari con aggiunta di una sezione esterna di fiati. In questo disco, rispetto ai precedenti, abbiamo fatto particolare attenzione alla scelta dei groove. You è una canzone d’amore, dedicata alla persona che tutti vorremmo conoscere;

quella di cui tutti vorremmo innamorarci perché è quella che ci riconsegna fiducia nella vita, nell’amore, nei sentimenti nobili e nelle relazioni. Ma è anche una dedica a una città che amiamo e che ci ha dato tanto. Il video è stato infatti interamente girato a gennaio per le strade di Londra, dove una donna danza e canta, felice, del suo amore appena nato, della fiducia ritrovata. Attorno la città vive, si illumina, la accompagna nel suo viaggio, ricambiando i suoi sorrisi e il suo entusiasmo.