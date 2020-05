Il Cielo è sempre più Blu porta la Crocerossa al V posto dei singoli

Quinto posto in classifica per Il Cielo è Sempre più Blu, il brano corale a sostegno della Croce Rossa Italiana

Alla posizione numero 5 della classifica Fimi/Gfk dei singoli più venduti, in top ten tra i brani più suonati dalle radio italiane (la più alta nuova entrata della settimana nella classifica EarOne), 5,3 milioni di telespettatori su RAI Uno per l'anteprima video e n.1 di iTunes per tutta la settimana: sono questi i numeri di successo nella prima settimana di uscita di "Ma il cielo è sempre blu". Il brano corale, a favore della Croce Rossa Italiana, registrato da oltre 50 artisti sulla traccia straordinaria di Rino Gaetano, ha così unito le grandi voci della musica italiana, le case discografiche e le principali associazioni industriali del settore musicale italiano per un'importante causa benefica. Tutti i proventi, infatti, sia editoriali che discografici (il brano è stato ridepositato con il nuovo nome “Ma il cielo è sempre blu (Italianstars4life)” proprio per consentire che la totalità dei diritti andasse alla causa), andranno a favore della CRI.

L'iniziativa, promossa da Amazon insieme a AFI, FIMI e PMI, vede coinvolto un numero eccezionale di artisti: Alessandra Amoroso, Annalisa, Arisa, Baby K, Claudio Baglioni, Benji & Fede, Loredana Bertè, Boomdabash, Carl Brave, Michele Bravi, Bugo, Luca Carboni, Simone Cristicchi, Gigi D'Alessio, Cristina D'Avena, Fred De Palma, Diodato, Dolcenera, Elodie, Emma, Fedez, Giusy Ferreri, Fabri Fibra, Fiorello, Francesco Gabbani, Irene Grandi, Il Volo, Izi, Paolo Jannacci, J-Ax, Emis Killa, Levante, Lo Stato Sociale, Fiorella Mannoia, Marracash, Marco Masini, Ermal Meta, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Nek, Noemi, Rita Pavone, Piero Pelù, Max Pezzali, Pinguini Tattici Nucleari, Pupo, Raf, Eros Ramazzotti, Francesco Renga, Samuel, Francesco Sarcina, Saturnino, Umberto Tozzi, Ornella Vanoni e Alessandro Gaetano.

L'idea della cover collettiva, nata da una proposta di Franco Zanetti sul sito Rockol, è stata portata avanti da Takagi & Ketra e Dardust che hanno prodotto il pezzo con il mixaggio di Pinaxa.

Chi lo desidera, può dare il proprio contributo alla Croce Rossa Italiana anche attraverso il sito Amazon.it. Le donazioni possono essere effettuate inoltre sul sito www.cri.it/donazioni-coronavirus (con la causale “CIELO BLU”).

