Costituiscono di certo una piccola rivoluzione nel crescente mondo delle coppie in musica. Sono i Technoir e nelle loro composizioni le sinuose linee vocali di Jennifer si uniscono alla produzione elettronica e alle parti analogiche completamente suonate da Alexandro. Il nuovo singolo, che potete vedere qui, si intitola Hayami/Bitter Awakening ed è un tributo alla cultura giapponese e ai fumetti

manga. Il testo racconta le gesta di un'immaginaria guerriera. Il

doppio titolo rappresenta proprio la duplice anima del personaggio: la prima

parte (Hayami) evoca l'energia della battaglia, la seconda (Bitter

Awakening) è più introspettiva e malinconica, rappresenta il rimorso del

guerriero. Intanto lavorano a un nuovo progetto musicale. Gli ho chiesto di stilare la loro top ten delle coppie in musica. Eccola!



Eurythmics - Sweet Dreams (are made of this)

Un riferimento obbligato per qualsiasi duo tinto di elettronica, e questo è

uno dei loro pezzi più famosi di sempre.



J*Davey - Queen Of Wonderland

Duo seminale della scena electro/soul di Los Angeles di cui siamo accaniti

fan. Bonus: questo brano è una collaborazione con il geniale bassista

Thundercat.



Lion Babe - Jump Hi (ft. Childish Gambino)

R&B/Pop americano, con forti tinte Badu, che ha fatto l'upgrade all'ultima

versione. Bonus: Questo brano campiona Nina Simone e include un rap di

Childish Gambino.



Georgia A. Muldrow & Declaime - Mages Sages II

Coppia formata da Georgia Anne Muldrow, musicista e attivista afroamericana

e suo marito Dudley Perkins (Declaime). In questa traccia uscita per la loro

etichetta indipendente, utilizzano una produzione di Flying Lotus come base

per il loro rap.



Pelussje - LON

Coppia di musicisti della scena italiana e internazionale, tra i nostri

preferiti con un sound super moderno, con loro condividiamo l'attitudine

elettronica e tecnologica.



Weste - Razones

Musicisti argentini il loro sound si può definire come nu soul con anima

latina, ci piace il connubio tra un'atmosfera rilassata e beat così deciso.



David Byrne & St. Vincent - Who

Il mondo della mente dei Talking Heads e quello della chitarrista avant

garde St. Vincent si incontrano in questo moderno affresco art rock, questo

pezzo carpisce l'essenza della loro collaborazione al meglio.



La rappresentante di lista - Cosa farò?

Duo tra i più interessanti in Italia, di questo brano ci hanno attirato i

sax misti ad inflessioni radioheadiane.



Amadou & Miriam - Je pense a toi

Originari del Mali, scoperti da Stevie Wonder sono tra gli artisti più

importanti del afro blues, in cui si possono ovviamente sentire le radici di

R&B, soul e funk, questo è il loro pezzo più celebre.



Rodrigo y Gabriela - Diablo Rojo

Dei veri e proprio guerrieri musicali moderni, hanno iniziato viaggiando dal Messico a Dublino come musicisti di strada fino a raggiungere i migliori palchi del mondo.