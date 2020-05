Il Volo, ospite del festival streaming organizzato da Sony Music

Coronavirus, ‘Sky TG24 a casa di…’ Il Volo: “Ti sei lavato le mani?”. VIDEO

Domenica 10 maggio, IL VOLO sarà ospite del grande festival streaming organizzato da Sony Music Latin-Iberia “Made In: Casa” che sarà in diretta dalle ore 18.00 (12:00 PM EST) sugli account social ufficiali @madeinlatino di Sony Music Latin – Iberia Facebook, Instagram e YouTube e sul sito ufficiale www.desdecasaconmusica.com con i più acclamati artisti con i più acclamati artisti di Sony Music Latin-Iberia e non solo, come Camilo, Lali, Gente de Zona, Becky G, Diego Torres, DVICIO, RUGGERO, Rombai, Luis Coronel, Andrés Cepeda, Rauw Alejandro, Pabllo Vittar e tanti altri!

L’iniziativa “Made In: Casa” (#DesdeCasaConMusica) nasce per sottolineare l’importanza dello stare a casa in questo periodo di emergenza sanitaria, pienamente appoggiata dal trio, che si esibirà all’interno del festival per esprimere la sua solidarietà e portare un po’ di compagnia nelle case di tutto il mondo.

Anche in questo caso Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto saranno gli unici rappresentanti italiani.

Sono infatti conosciuti in tutta America e acclamati, a partire dal loro debutto discografico omonimo nel 2010, entrato nella Top Ten di Billboard USA, la premiazione ai Latin Billboard Awards a Miami, i loro lunghi tour sold out in America del Sud, USA e Canada, i duetti con Barbra Streisand e Placido Domingo, fino ai recenti festeggiamenti dell’anniversario con l’uscita dell’album “10 Years”.