In attesa del Concerto del Primo Maggio a Roma , scopriamo insieme le frasi più belle delle canzoni di Gianna Nannini , grande protagonista dell’appuntamento musicale condotto da Ambra Angiolini per il terzo anno consecutivo.

di Matteo Rossini

Gianna Nannini sarà tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma. In attesa di vedere la sua esibizione, scopriamo insieme le frase più belle delle canzoni di una delle artiste più amate, rivoluzionarie e celebri del panorama discografico italiano.

Dall’omonimo album di debutto pubblicato nel 1976 ai grandi successi degli ultimi anni, la carriera di Gianna Nannini ha accompagnato il pubblico per oltre quarant’anni regalando brani e album che hanno fatto la storia del Bel paese, tra questi troviamo “Hitalia”, certificato con ben tre dischi di platino per aver venduto oltre 150.000 copie.

Venerdì 1° maggio la cantautrice si esibirà al Concerto del Primo Maggio che vedrà alla conduzione Ambra Angiolini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle di ieri e di oggi).

In attesa di ascoltarla, vediamo insieme le frasi più belle delle sue canzoni.

“Fotoromanza” (1984)

Ti telefono o no, ti telefono o no

Ho il morale in cantina

Mi telefoni o no, mi telefoni o no

Chissà chi vincerà

Poi se ti diverti

Non la metti da parte un po' di felicità

Anche tu?

Io vorrei sognarti, ma

Ho perduto il sonno e la fantasia

Anche tu

“Bello e impossibile” (1986)

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare

“I maschi” (1987)

I maschi innamorati dentro ai bar

Ci chiamano dai muri di città

Dalle vetrine, dietro ai juke box

Ogni carezza della notte è quasi amor

“Sei nell'anima” (2006)

Vado punto e a capo così

Spegnerò le luci e da qui sparirai

Pochi attimi

Oltre questa nebbia

Oltre il temporale

C'è una notte lunga e limpida

Finirà

Ma è la tenerezza

Che ci fa paura

Sei nell'anima

E lì ti lascio per sempre

Sospeso, immobile

Fermo immagine

Un segno che non passa mai

“Maledetto ciao” (2009)

Ciao, maledetto ciao

Ora sono qui

Prova a resistere

Ciao, maledetto ciao

Perché si muore già

Senza combattere

Siamo spiriti, spiriti

Per una breve eternità

Spiriti, spiriti

La notte cade per noi

E non può finire

“Ti voglio tanto bene” (2011)

Io vivrò con te

Guardandoti esistere e nel sole rinascere

Io lo so che siamo fragili

E con gli occhi degli angeli

Ci guardiamo resistere

Io vedo un mondo migliore

Si girano le nuvole

Abbi cura di splendere