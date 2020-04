Venerdì 1 maggio il Peter Pan di Riccione presenta un vero e proprio festival con Benny Benassi, Sylvain Armand, Dj Thor, LENny, Sigis Vinylism e i quattro vincitori del contest lanciato la settimana scorsa al quale hanno partecipato in tantissimi. Venerdì 1 e sabato 2 maggio secondo week-end per UDJ 4 Italy, con Angemi, Merk & Kremont e Tigerlily. Domenica 3 (dalle 19.30 alle 22.30) il clou del week-end, ovvero Ilario Alicante, Electronic Renaissance dall’Albero della Vita nell’ex area Expo di Milano, con raccolta fondi per la Croce Rossa di Milano, del quale abbiamo già scritto in un precedente articolo. Se l’Italia offre un programma “elettronico” di alto livello, il resto del mondo non è da meno.



Venerdì 1 (dalle ore 15 italiane) torna Glitterbox, il marchio anglosassone dedicato alla house music più tradizionale con Armand van Helden, Jellybean Benitez (il dj che scoprì Madonna) e Roger Sanchez. Sempre in tema di grandi classici, domenica 3 il party Renaissance presenta Danny Tenaglia, già remixer di Blondie, Depeche Mode e Eurithmics. Mercoledì 6 (dalle ore 21) nuovo appuntamento con le dirette di Claptone, il dj che indossa sempre la maschera del Carnevale di Venezia; giovedì 7 (alle 18) torna Joe T Vannelli con Slave To The Rhythm, 60 minuti dedicati alla migliore musica house. Se la fase 2 lo consentirà, Jtv tornerà a trasmettere dalla sua Sound Faktory, non più dalla sua casa milanese con vista Duomo. Sabato 9 spazio ad uno dei giganti della techno, Carl Cox (nella foto di Julien Duval) e il suo Awesome Soundwave Festival, insieme a Giorgia Angiuli e Satoshi Tomiie. Il week-end successivo – da venerdì 15 a domenica 17 maggio - si sarebbe dovuto svolgere uno dei festival più importanti al mondo, l’Electric Daisy Carnival di Las Vegas, rinviato dal 2 al 4 ottobre, uno dei pochi raduni dedicati alla musica elettronica che non sia stato rinviato al 2021: in sostituzione, EDC manda on line VirtualRaveAThon, tre giorni in diretta con dj set, interviste e tanti altri contenuti, un vero e proprio show con standard televisivi di alta qualità, come forse soltanto gli statunitensi sanno concepire.