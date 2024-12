RTL 102.5 e Radio Zeta, Capodanno con X Factor a Verona

Il 31 dicembre, in piazza Bra, salgono sul palco Mimì, Les Votives, I Patagarri, Lorenzo Salvetti e The Foolz. Per brindare insieme al nuovo anno

Un capodanno in compagnia degli artisti di X Factor 2024. A organizzare l'evento, con il nome di BIG & BANG, sono RTL 102.5 e Radio Zeta. L'appuntamento, ovviamente, è per Il 31 dicembre, a partire dalle 21:00, con tre città collegate. Sì, perché la festa sarà celebrata sia negli studi di Milano sia in quelli di Roma, ma anche in piazza a Verona.

Il programma della serata Dalle 21 alle 23, a far compagnia al pubblico delle due radio, ci saranno Davide Guerra, Giulia Lara Abbiati, Niccolò Giustini. A seguire, a partire dalle 23 - prenderà il via l'evento di piazza Bra a Verona, con Diego Zappone, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali e Simone Palmieri che si collegheranno con ogni angolo d’Italia per raccontare le ultime ore del 2024 e l’arrivo del nuovo anno.

Gli artisti di X Factor sul palco Sul palco, insieme agli speaker di RTL 102.5, si esibiranno gli artisti di X Factor: la vincitrice Mimì, i secondi classificati Les Votives, i finalisti Lorenzo Salvetti e I Patagarri, oltre alla band dei The Foolz. A mezzanotte, naturalmente, si brinderà tutti insieme per dire addio all'anno che finisce e dare il benvenuto a quello che arriva. E poi la musica di “’70 ’80 ’90 all’ora”, col dj della prima radiovisione d’Italia Massimo Alberti.