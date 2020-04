Ramones, le canzoni più famose

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Una band maledetta quella dei Ramones. Nel senso dal destino. Perché sono tutti morti i quattro fratelli Ramone, quelli che dal 1974 hanno contribuito a elevare il Punk a fenomeno socio-culturale. E che poi, nonostante le dipartite e i nuovi innesti, tutti col medesimo cognome, hanno tracheggiato fino al 1996. Erano originari di New York Johnny, Tommy, Dee Dee e Joey e debuttano sul mercato discografico nel 1976 con l'album eponimo cui seguono nel 1977 Leave Home e il monumentale Rocket to Russia seguito un anno dopo da Road to Ruin. Non dico che avrebbero potuto fermarsi qui perché ci sono spunti notevoli fino ai primi anni Ottanta e per l'esattezza negli album End of the Century, Pleasant Dreams e Subterrean Jungle...ma il genio si è affievolito con l'affievolirsi del Punk, resta comunque, a mio avviso, l'ultina vera rivoluzione musicale. Dopo solo dei movimenti. Importanti, ci mancherebbe, ma le rivoluzioni sono altro. Proviamo ora a raccontarli in cinque canzoni



Sheena is a punk rocker

Quando il Punk è femmina. A New York si va alla Discoteque Au Go Go ma Sheena non è potuta restare. Il nome viene dall'omonima regina della giungla protagonista di graphic novel e serie televisive negli anni Cinquanta e Sessanta. Dalla band è considerata la prima vera canzone di ribellione e hanno spesso affermato che dopo averla ascoltata ogni ragazza si sentiva un po' Sheena.



Judy is a Punk

La canzone, un minuto e mezzo di pura energia, racconta di due persone che hanno commesso crimini a Berlino e New York e sul finire del brano si ipotizza della loro morte. Uno dei motivi per cui ha conquistato popolarità anche al di fuori dell'universo Punk è perché è entrato nella soubdtrack del film The Royal Tenenbaums.



Rock'n'Roll High School

Questa canzone è anche film. Con tutta la band. L'ambientazione è la Vince Lombardi High School i cui docenti sono vittime di continui crolli nervosi poichè gli studenti con la loro dedizione verso il Rock and roll li portano alla disperazione. Poi c'è la leader degli studenti è Riff Randall, la più grande fan dei Ramones della scuola...finale col botto.



Rockaway Beach

Firmata da Dee Dee racconta e descrive una spiaggia nel Queens a New York della quale il musicista era un assiduo frequentatore. Per altro questo luogo non è lontano da Forest Hills, luogo di formazione della band.



I Wanna Be Your Boyfriend

E' una canzone d'amore e nasce come singolo. Dee Dee quando la ha ascoltata in versione definitiva ha commentato che poteva renderli ricchi. Si capisce che non sono ancora i Ramones maturi e forse è questo il motivo per cui la richiesta di amore muove tenerezza. Il brano fa parte della colonna sonora del film Spider-Man: Far from Home.