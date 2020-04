Secondo singolo in arrivo per Francesco Bianconi. Dopo “Il bene”, il frontman dei Baustelle lancia un altro inedito, “L’abisso”, che sarà disponibile a partire dall’8 maggio. Il brano farà parte di “Forever”, il primo disco da solista di Bianconi, la cui uscita è stata rinviata a data da destinarsi.

Silttano l’album “Forever” e il tour

L'uscita di “Forever” era prevista per aprile ma vista l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA) è stata spostata in autunno. Con queste parole il cantautore ha annunciato lo slittamento sui suoi canali social: «Con grande dolore - data la cura, la passione e la forza che ho messo dentro il progetto, sono costretto ad annunciare che il mio disco non uscirà come previsto in primavera. In accordo con management e casa discografica, ho deciso di posticiparne l’uscita. Mi dispiace molto, ma in questo momento storico di sofferenza non c’è molto altro da fare se non navigare a vista. Bisogna avere pazienza, resistere, e aver fiducia in tempi migliori. Il disco contiene 10 canzoni nuove ed è prodotto da Amedeo Pace dei Blonde Redhead. Vede la partecipazione del Balanescu Quartet, Michele Fedrigotti, Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Thomas Bartlett, Kazu Makino, Hindi Zahra, Enrico Gabrielli, Mirko Mariani, Ivan A. Rossi. Vi voglio bene, Francesco». Date le recenti disposizioni governative, che non lasciano prevedere con certezza l’evolversi della situazione degli spettacoli live, Ponderosa Music & Art comunica che le date del nuovo tour sono state posticipate alla stagione invernale 2020 e verranno comunicate non appena possibile. I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date. Il tour prevedeva sei date tra il 6 e il 18 maggio, con partenza dal Teatro dell’Aquila di Fermo.

Tra i Baustelle e le canzoni scritte per altri interpreti

Con i Baustelle Francesco Bianconi è diventato un punto di riferimento nella scena alternativa italiana, facendosi notare già dal disco di esordio, “Sussidiario illustrato della giovinezza” uscito nel 2000 e riconosciuto come uno dei dischi italiani più belli di inizio nuovo millennio, con brani come “Le vacanze dell’83” e “Gomma”. Nel frattempo, il cantautore toscano si trasferisce a Milano per lavorare come giornalista per riviste di giardinaggio ma continua comunque a collaborare a distanza con i compagni, tanto che nel 2003 il gruppo torna in pista con “La moda del lento”. “Arriva lo yè-yè” è il singolo di lancio che conferma la brillantezza della band. Il successo di vendite arriva col terzo disco, “La Malavita” del 2005, primo disco d’oro della band nonché esordio della stessa con una major, la Warner. Il singolo “La guerra è finita” è probabilmente il più grande successo del gruppo, che supera i confini dell’indie per sbarcare nelle rotation radiofoniche. La scrittura brillante di Bianconi spinge tanti artisti a rivolgersi a lui e così si fa autore per molti grandi della musica italiana: da Irene Grandi (sua è “Bruci la città”) ad Anna Oxa, da Paola Turci a Noemi e Gianna Nannini. Ma la passione per la scrittura sfocia anche in ambito letterario: Bianconi, infatti, ha all’attivo anche due romanzi, “Il regno animale” del 2011 e “La resurrezione della carne” del 2015.