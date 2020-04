Per me sei come il cielo è una canzone “soul” d’amore; il significato del termine soul non è soltanto appartenenza ad un genere musicale ma è soprattutto ciò che deriva dall’anima. Essere un artista significa riuscire a catturare nell’aria o da una storia il significato più profondo, filtrarlo attraverso la propria sensibilità e trasformarlo in musica e parole, percepire nell’aria qualcosa che apparentemente non c’è ma che tu vedi e senti.



Questo brano nasce in un momento di gioia e allo stesso tempo di grande sofferenza per un Amore che sembrava impossibile. Un amore che ha fatto di me un uomo forte e allo stesso tempo fragile perché ho messo in gioco tutto me stesso, una storia vera che dopo tanta sofferenza si è realizzata giustificando tutto, manifestando tutta la sua bellezza e costruendo giorno dopo giorno quella che io definisco “la casa dell’amore”. Il titolo è stato estemporaneo: cosa dici alla donna che ami profondamente? A chi e a cosa la puoi paragonare? Per me sei come il cielo è una canzone che vuole esaltare i sentimenti e il valore della donna che, per la sua sensibilità e bellezza, ho sempre messo al centro della mia vita. Non lascia dubbi il testo che recita Per me sei come il cielo, accostandola proprio all'infinito.



Quando ho scritto il testo, che nelle migliori occasioni di ispirazione è già nella musica, ho cercato la semplicità come una vera dichiarazione d’amore, sintetizzando due stati d’animo che si susseguono in tempi diversi: il primo è una rinascita, il secondo è l’esaltazione dei sentimenti e cioè il romanticismo. Paragonando questo mio concetto alla storia, infatti, prima viene il Rinascimento e poi il Romanticismo, significando che se non hai una rinascita interiore non puoi essere pronto per la bellezza, per le aspirazioni più grandi. La fase di realizzazione del brano è stata emozionante poiché mi sono confrontato con il grande produttore e arrangiatore Mauro Malavasi che ha prodotto sia questo brano che il resto dell’album dal titolo Napolatino.



Con il maestro c’è un rapporto di amicizia e di lunga collaborazione, insieme abbiamo scritto brani internazionali per Andrea Bocelli, Lucio Dalla, Walt Disney Records, e quando siamo entrati in studio si è seduto al pianoforte e io alla voce, realizzando in diretta Per me sei come il cielo al fine di mettere nel “nastro” tutta l’emozione. Il video prodotto dalla storica Fonoprint, che qui potete vedere in anteprima, è stato realizzato al Camera Jazz Club di Bologna, un ambiente elegante e romantico in sintonia con il brano dove si incontrano i musicisti Jazz più importanti a livello internazionale. Il regista Paolo Mercadante ha creato una sceneggiatura dove la donna, interpretata da Michela Calzoni, resta sola al bar lontano da tutti, dal mondo, per ascoltare il messaggio d’amore. Le immagini della donna sono volutamente a colori, mentre il resto è in bianco e nero perché dove c’è la donna e dove c’è amore, ci sono i colori della vita.