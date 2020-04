Coronavirus, Justin Bieber: tour 2020 rinviato

Justin Bieber ha rinviato il suo tour mondiale in programma da maggio a causa del Coronavirus. Le 45 date in programma a tre anni di distanza del suo ultimo tour sono state rinviate e verranno riprogrammate prossimamente. Già ad inizio marzo c’era stato un cambio di location per tutti i concerti con l’artista statunitense che aveva lasciato gli stadi per trasferirsi nelle arene. Anche in quel caso le tappe di Cleveland, Detroit, Arlington, Columbus e Nashville sarebbero state trasferite alle arene per l’emergenza Coronavirus. Ora però la decisione di rimandare tutto. Il tour sarebbe partito il 14 maggio dal CenturyLink Field di Seattle.

Changes Tour, prima il cambio location poi il rinvio

Questa la dichiarazione ufficiale dello staff dell’artista in merito allo slittamento dei concerti previsti per quest’anno: “Alla luce dell'attuale emergenza che ha colpito la salute pubblica e con la più profonda preoccupazione per tutte le persone colpite, Justin Bieber rimanderà tutte le date attualmente programmate per il 2020 per il Changes Tour. Justin, insieme alla sua band, ai suoi ballerini e alla sua troupe, ha lavorato duramente per preparare uno spettacolo straordinario, ma ha sempre messo innanzitutto la salute e il benessere dei suoi fan. Ora sta aspettando con ansia l'opportunità di tornare sulla scena ed esibirsi in uno spazio sicuro per tutti. Chiede ai fan di conservare i loro biglietti, poiché saranno onorati non appena le date verranno riprogrammate. Le informazioni sulle date riprogrammate saranno presto disponibili”. Justin Bieber aveva annunciato l’arrivo di un nuovo tour alla vigilia di Natale, prima dell’uscita del suo album. Dopo aver spostato le location dagli stadi alle arene, i casi di Coronavirus sono ulteriormente aumentati e gli Stati Uniti, così come tutti gli altri Paesi nel resto del mondo, sono stati invitati dall'Organizzazione mondiale della sanità a restare a casa per evitare la diffusione del virus. Numerosi eventi di musica dal vivo sono stati così cancellati o rinviati.

L’album “Changes” e il ritorno in concerto

Il Changes Tour di Justin Bieber è stato organizzato per supportare l’uscita dell’album “Changes”, disponibile dal 14 febbraio. Si tratta del quinto album in studio della popstar anticipato dal singolo “Get Me” e “Yummy”, primo vero brano estratto e che ha conquistato il secondo posto in classifica negli Stati Uniti. L’artista era atteso anche dalla prova live che manca ormai da più di tre anni. Justin Bieber aveva infatti interrotto il “Purpose World Tour” a causa della troppa pressione senza mai recuperare le date cancellate. La popstar canadese aveva dato vita ad una lunga tournee di 18 mesi con oltre 150 date in tutti i continenti.