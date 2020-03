di Fabrizio Basso

Tutta la parte live è fermata, sto lavorando in studio sulle mie produzioni quelle di That’s Amore Music distribuito da Flipper Music…per canali tv, pubblicità e film.

Finito Paparazzi Comedy…da utilizzare nella fiction più leggera.

Italo Disco anni 80 sempre brani originali che si ispirano a quel periodo.

Osteria del mandolino è una ensemble di Bologna che lavora sul liscio emiliano…testi, mixaggio e scelta contanti. Emiliano: ocarina di Budrio

Mandolino, contrabbasso, chitarra, ocarina e clarinetto in Do

Risistemata allo studio e recuperate cose storiche dei Ridilla…qualche diretta sui canali social. Ritrovato lettere dei fan di 20 anni, una posta del cuore e c’è chi si ritrova. Vent’anni fa non avevi il tempo.







SABATO SERA STUDIO UNO 1967 - MINA

Prima le signore, anzi la signora della canzone Italiana, con una voce che “ti fa stare bene”, mai urlata, sembra una carezza per le orecchie e ha qualcosa di materno. Ho scelto questo album perché legato allo storico programma TV, con arrangiamenti favolosi suonati magistralmente dai maestri dell’orchestra Rai condotta spesso da Bruno Canfora



SIGN ‘ O THE TIMES - PRINCE

Ho avuto la fortuna di vedere dal vivo a Milano il concerto del tour di Sign ‘o The Times, molto più di un musical, diciamo che in questo doppio album Prince da sfogo a tutta la sua creatività, passando dal Soul al Funk all’elettronica tutto condito con spirito positivo.



THE NIGHTFLY - DONALD FAGEN

E’ l’album perfetto, senza tempo, suona da paura ancora oggi e ti fa stare bene senza doverci pensare troppo. Bravo Donald.



BANANA REPUBLIC - LUCIO DALLE E FRANCESCO DE GREGORI

Uno dei primi tour che univa due grandi artisti, un momento magico del cantautorato italiano, ci sono affezionato anche perché la mia prima esibizione in pubblico fu proprio col primo brano che da il titolo all’album fatta con mio fratello in teatro a Pegognaga a 14 anni.



EXPLORING NEW SOUNDS -ESQUIVEL

Il suono della musica Exotica mi fa stare bene, parliamo di suoni anni 50/60 immaginando il “futuro” ma coi mezzi audio dell’epoca, grandi effetti stereo suonati da orchestra Latin style.



UNA DONNA PER AMICO - LUCIO BATTISTI

Dover scegliere un album di Battisti diventa difficile, ma se penso al più rilassante mi viene in mente questo del 1978. Registrato in Inghilterra con un suono pazzesco prodotto da Geoff Westley, e con i testi di Mogol apparentemente leggeri ma con spesso una doppia lettura del mondo della coppia.



BALLADS - JAMES BROWN

Nel 2003 coi Ridillo ho avuto la fortuna di aprire un suo concerto (dopo l’esperienza come gruppo spalla dei Earth Wind & Fire cosa chiedere di più?). Anche qui diventa difficile scegliere solo un album di James Brown e allora perché non approfittare di scoprire la parte più Soul e tranquilla dello scatenato James? Qui troviamo le ballate più jazzy che vi faranno stare bene all’ascolto.



STANZA SINGOLA - FRANCO 126

Torniamo in Italia, album dello scorso anno che mi piace come produzione, uno dei pochi che metto dall’inizio alla fine senza dover “skippare” qualche canzone, visto anche dal vivo mi piace la naturalezza di Franco 126, cool.



DRIVE-THRU BOOTY - FREAK POWER

Un album del 1994 di questo gruppo inglese che ho riascoltato in questi giorni e mi ha fatto stare bene, tornando alla memoria il periodo dell’Acid Jazz. Tra i fondatori c’è Norman Cook che poi svilupperà la sua parte di Dj-Producer col nome di Fatboy Slim nel ’96 suonammo insieme nello show della sfilata di Alberta Ferretti a Milano, bei ricordi che fanno stare bene.



RIDILLO - RIDILLO

Li ho citati diverse volte e allora questo punto chiudo con il primo album del mio gruppo, i Ridillo, dal titolo omonimo, siamo nel 1996 e dentro trovo ancora una “ingenuità” slegata delle logiche discografiche che mi fa stare bene. State a casa quindi e appena sarà possibile vi aspetto a un bel concerto coi Ridillo per un abbraccio forte di suoni e di “stare bene” (non è il caso di parlare di “positività” di questi tempi :).