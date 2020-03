Quando Fabio Mercuri, uno degli autori, mi ha proposto Come Una Stella ho accettato subito, riusciva ad intrecciarsi perfettamente con gli altri brani, non potevo non inserirla nell’album! In questo singolo l’amore per la protagonista di questo viaggio può essere fatto di piccole cose, di un bagliore colto osservando il cielo, di respiri, di “gesti piccoli”. Cosa che spesso pare scontata, invece in un mondo che corre sempre, avere la capacità di fermarsi a condividere le piccole cose è quasi una rarità.



Come una stella è la canzone che dà voce alla parte più umana del mio ultimo disco, oltre che dargli il titolo. Nel videoclip si vede come la Donna protagonista dell’album è ora in aperto dialogo con tutte le sue nemesi, presenze talvolta rassicuranti, talvolta per niente. "Lasciami qui, voglio restare, non cerco lotte o vanità, ma respirare", una preghiera, quasi, in cui la Donna si trova faccia a faccia con i suoi obblighi e le sue prospettive, quelle che le fanno scegliere di essere integra e coerente con se stessa e con i suoi principi interiori per rimanere legata alla sua parte più umana. Il regista Federico Cadenazzi è riuscito a cogliere appieno il tentativo della protagonista di liberarsi dai suoi alter ego che con i loro tentacoli cercano di allontanarla da quella che è la sua parte più umana.



Questo singolo è estratto dal mio nuovo album Come Una Stella – Novastar, che rappresenta uno scenario futuristico in cui vive un prototipo di Donna, a cui non ho voluto dare un nome per non avvicinarla ad alcun modello esistente. Ogni canzone è un episodio di vita vissuta dalla protagonista, passando da uno sguardo sulla vita quotidiana, racchiusa metaforicamente In Lattina, a quello sul conflitto esacerbato da un contrasto sociale troppo alto tra chi ha potere e chi lo subisce. Chiaramente le relazioni, in uno scenario in cui la persona è considerata solo un tassello dello sviluppo di un sistema futuristico, sono un campo in cui misurarsi diventa quasi avventuroso, ma è proprio qui, in questo contesto, che le certezze continuano ad esistere, realizzandosi musicalmente in melodie più dolci e in atmosfere più rarefatte.



Ha anticipato l’uscita dell’album il singolo In Lattina, questa canzone per me è il manifesto di un sentimento ambivalente di precarietà generazionale e progresso inarrestabile. È il bianco e il nero. La Donna che vive a Novastar, città immaginaria del futuro, è isolata, alla perenne ricerca di un’accettazione sociale e personale. Come una Stella – Novastar è il mio terzo album, dopo Ad un passo dal sogno e So Rare. Lavoro anche come autrice di testi e melodie in ambito cinematografico e nell’ambito del VoiceOver. La voce rimane il mio primo strumento creativo, messo a disposizione anche nell’ambito dell’insegnamento della produzione vocale, e di musica e canto presso diversi istituti e accademie nazionali.



Hanno contribuito alla realizzazione di questo video: Federico Cadenazzi (regia, art e editing), Stefano Capra (D.o.p.), Giancarlo Rainero (Key grip), Andrea Ondetti e Artur Gerandokov (Operatori, Assistenti alla regia, Post production and coloring), Mara De Marco e Paola Crudo (Make– Up Artist). Gli abiti sono sponsorizzati da Le Solferine, mentre le scarpe sono di Silvia Bertolaja. Il videoclip è stato girato nel “Controluce studio” di Milano.