Anche le grandi star della musica scendono in campo e danno il proprio sostegno per contrastare la pandemia di Coronavirus Covid-19. Il baronetto più famoso del pop mondiale, Elton John, domenica 29 marzo 2020 presenterà dalla propria casa l’iHeart Living Room Concert for America, uno speciale evento musicale durante il quale si potrà assistere ai concerti e alle esibizioni in collegamento virtuale di artisti come Alicia Keys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, i Backstreet Boys, Mariah Carey e tanti altri ospiti.

iHeart Living Room Concert for America: gli ospiti dell’evento benefico

Al posto degli iHeartRadio Music Awards, posticipati a data da destinarsi a causa dell’emergenza mondiale Covid-19, su Fox andrà in onda lo speciale evento di musica live virtuale iHeart Living Room Concert for America. Molti big della musica internazionale prenderanno parte allo show collegandosi ciascuno dalle proprie abitazioni e intrattenendo il pubblico con concerti dal vivo in streaming. Lo spettacolo sarà condotto da Sir Elton John, rigorosamente dalla propria casa. Durante la serata il pubblico potrà godere delle esibizioni di artisti del calibro di Alicia Keys, Billie Eilish, Backstreet Boys, la star del country Tim McGraw, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Mariah Carey e molti altri ancora da annunciare. iHeart Living Room Concert for America porterà la musica nelle case di milioni di persone in quarantena, offrendo una piacevole distrazione e un momento d’unione in questo periodo difficile a livello mondiale. Il contributo, però, sarà anche concreto: durante lo show verranno attivate due raccolte fondi a favore di Feeding America e First Responders Children's Foundation, due organizzazioni che si occupano di fornire sostegno e aiuto alle vittime della pandemia Coronavirus. iHeart Living Room Concert for America verrà trasmesso dal network Fox, negli USA l’appuntamento è per la serata di domenica 29 marzo alle ore 21 (disponibile anche in simulcast sulle stazioni radio e sull’app di iHeart Media), mentre col fuso orario in Italia l’evento andrà in onda alle ore 2 di notte di lunedì 30 marzo.

#iosuonodacasa: l’iniziativa italiana dei concerti in live streaming

In Italia continua l’iniziativa #iosuonodacasa a cui hanno preso parte tantissimi artisti, tra cui Gianna Nannini, Francesco Renga, Alex Britti, Zucchero, i Modà, Marco Masini, Piero Pelù, Raphal Gualazzi, Ron e Paolo Vallesi. Ogni giorno un ricco calendario di concerti in live streaming per veicolare in tutte le case italiane il messaggio dell’importanza di restare a casa per combattere il Coronavirus. Il progetto sollecita tutti gli spettatori a effettuare donazioni che potranno aiutare l’ospedale Niguarda di Milano ad ampliare i posti disponibili in terapia intensiva, purtroppo indispensabili per fronteggiare l’emergenza Covid-19. In un primo bilancio si evidenzia che sono già stati raccolti oltre 25 mila euro di donazioni con più di 200 concerti eseguiti da casa.