di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Gli inizi di un amore sono una passeggiata sulle Uova perché basta un attimo che si faccia la frittata. Non che dopo sia più semplice, anzi il guscio si assottiglia e bisogna essere ancora più delicati. In questo singolo Nuela, nome d'arte di Emanuele Crisanti, si sofferma sugli esordi di un amore e lo ha intitolato Uova. Arriva dopo il folgorante esordio di Carote e Ti Voglio al mio Funerale, presentati a X Factor 2019, e al singolo natalizio Frozen. Come mi ha raccontato durante la nostra conversazione via skype "anche questa volta gioco molto con i doppi sensi delle parole. Mi piace mettere molto di me nelle canzoni e curo i video con la stessa meticolosa attenzione. In questo caso siamo in un maneggio e nella prima parte si vedono anche le galline".



Classe 2003 Nuela ha un senso ampio dell'arte e ha consapevolezza di se: "Il successo non mi ha cambiato. La gente mi legge attraverso i personaggi che creo ma resto sempre io. Mi ritengo un creativo completo, infatti in questo periodo di permanenza forzata a casa sto scrivendo sia nuove canzoni che studiando altri progetti. Mi rendo conto che in Italia accettare l'estro sia difficile: se nasci cantante è difficile farsi accettare in altri ruoli. Ciò detto a me piace spaziare nell'arte". E a proposito del concetto di spaziare...se potesse per un giorno pilotare la macchina del tempo Emanuele vorrebbe affacciarsi nella Roma augustea: "Mi ha sempre affascinato quella cultura anche se credo che viverci non fosse facile, troppa diseguaglianza sociale".



La famiglia ha sempre appoggiato l'estro di Emanuele che per altro a soli 16 anni è salito già due volte sul palco del Forum di Assago a Milano: "Nel mio periodo a X Factor ho imparato tanto di questo mondo, ne ho assorbito le dinamiche. E poi mi restano parecchie amicizie che sono nate proprio in quei giorni. Ci aggiungo che quando sono salito sul palco del Forum il primo a essere stupito sono stato io". Nuela è felice di essere parte della generazione che ha riscoperto la piazza: "Siamo ragazzi che si danno da fare". Su youtube viaggia verso i 40 milioni di visualizzazioni "un fenomeno strano e sconvolgente. Sono felice di essere arrivato a tante persone. Ora ogni volta che scrivo rifletto sul fatto di quanta gente mi ascolterà. Ma, sia chiaro, componevo già prima di approdare a X Factor. A volte parto da un doppio senso, altre da un gioco di parole...dipende. Entro fine anno vorrei pubblicare una raccolta che contenga tutti i miei singoli e poi spero, in estate, di poter essere presente a qualche Festival".