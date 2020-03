Cinque canzoni ideali per bambini da ballare in casa e divertirsi con loro

La paura per il coronavirus è ormai un nemico con cui convivere. La lotta per sconfiggere il virus passa anche dalla necessità di restare a casa. La chiusura delle scuole e la raccomandazione di uscire solo per necessità e motivi lavorativi (come predisposto dal Governo) porta i bambini a trascorrere tutto il giorno a casa. Capita quindi sempre più spesso che i genitori abbiano bisogno di tanta fantasia e buona volontà per assecondare la voglia dei figli di giocare e divertirsi. Tra questi c’è sicuramente la musica e il ballo, la possibilità di stare insieme e ridere, danzare e spazzare questo momento complicato con l’allegria e il buonumore. Per dare una mano ai tanti genitori ecco quindi 5 canzoni per bambini da ballare in casa:

Bimbo squalo

“Bimbo squalo” non è altro che la versione italiana di “Baby Shark”, canzone per bambini su una famiglia di squali. Il brano è diventato popolare negli ultimi anni grazie alla diffusione tramite i social media, i video online e la radio. Nata dal mondo delle canzoni da falò, è diventato un autentico tormentone dove ogni membro della famiglia degli squali è presentato con un diverso movimento delle mani. Tutti i bambini sono affascinati dal ritmo e dalla musica e saranno sicuramente felici di poter ballare in casa questa canzone.

La Zia di Forlì

“La Zia di Forlì” è una famosa canzone della Baby Dance classica. Da anni fa parte del repertorio dei canti di animazione e grazie ad internet gode di un successo rinnovato. Sul web sono presenti tantissime simpatiche interpretazioni da poter utilizzare in casa e far scatenare i vostri bambini.

Andiamo a comandare

Tra le canzoni preferite dei bambini non può mancare “Andiamo a comandare” di Rovazzi. Uscita nel 2016 è tra i più grandi successi degli ultimi anni ed è amata da tutti i bambini che fin dalla sua pubblicazione l’hanno utilizzata in balli e canti. La sua diffusione tramite i social l’ha consacrata a hit storica e tormentone per ogni stagione.

Whiskey il ragnetto

La coreografia di “Whiskey il ragnetto” è ormai conosciuta da gran parte dei genitori e insegnanti e in questi casi potrebbe essere utile ripescare una canzone così famosa e apprezzata dai bambini. “Whiskey il ragnetto” è una metafora dell’infanzia e racconta le difficoltà delle nuove sfide da affrontare e il bisogno di ricevere affetto e coccole.

La danza per la panza

Basta conoscere il numero di visualizzazioni su Youtube per comprendere la portata di “La danza per la panza”. Sono oltre 22 milioni le views di questa canzone perfetta per la baby dance e una tra le hit più gettonate dai bambini durante le feste di compleanno.