Lady Gaga, ecco il nuovo singolo "Stupid Love": la data

Dopo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane, Lady Gaga ha ufficializzato la data di uscita del nuovo singolo “Stupid Love”. Il brano, annunciato tramite un post sui social, verrà publicato alla mezzanotte di venerdì 28 febbraio. Una canzone attesissima dai fan dell’artista e che è stato anche oggetto di un misterioso leakaggio. Secondo numerose fonti internazionali, il nuovo singolo “Stupid Love” è stato pubblicato online prima della sua uscita ufficiale. Il brano è stato poi prontamente cancellato dal web nonostante alcuni utenti siano riusciti ad ascoltarne alcune parti. A fine gennaio Lady Gaga ha annunciato l’arrivo del brano aumentando ulteriormente la curiosità dei tanti “little monsters” presenti nel mondo.

Il grande successo di “Shallow”

L’ultimo album di Lady Gaga risale al 2016 quando venne pubblicato “Joanne”. Negli ultimi quattro anni l’artista si è dedicata alla recitazione e dopo aver debuttato nel film “A Star Is Born”, è stata anche candidata all'Oscar come miglior attrice. Nella stessa manifestazione ha vinto la statuetta per “Shallow” nella categoria miglior canzone originale. Cantata con l’attore e regista Bradley Cooper, la canzone è stata scritta dalla stessa Lady Gaga con Andrew Wyatt , Anthony Rossomando e Mark Ronson, e prodotto dalla cantante e da Benjamin Rice. Il brano appare per tre volte nel film “A Star is Born” ed è di fondamentale importanza perché si racconta delle conversazioni tra i due protagonisti. Dopo aver conquistato la vetta di numerose classifiche interanzionali, il brano “Shallow” ha conquistato oltre all'Oscar per la migliore canzone originale, il Golden Globe Award per la stessa categoria, il BAFTA Award per la migliore musica per film e il Critics 'Choice Movie Award per la migliore canzone. Ha ottenuto anche quattro nomination ai Grammy Award, tra cui Record of the Year e Song of the Year e vincendo i premi per la miglior interpretazione pop di un duo o un gruppo. Lady Gaga è stata anche premiata per la miglior interpretazione pop solista per “Joanne”, singolo tratto dall’album omonimo.

La carriera di Lady Gaga

Gli ultimi due anni hanno consacrato il talento di Lady Gaga. La sua storia musicale inizia nei primi anni 2000 come autrice di brani per Fergie, Pussycat Dolls, Britney Spears e New Kids on the Block. L’esordio discografico arriva con l’album “The Fame” pubblicato nel 2008 e trascinato dai singoli “Just Dance” e “Poker Face”. Nel complesso il disco ha venduto oltre quindici milioni di copie in tutto il mondo. Nel 2011 replica il successo con “Born This Way” che conquista il triplo disco di platino nel Regno Unito e vende oltre 2 milioni e mezzo di copie negli Stati Uniti. Dopo “Artpop”, collabora con Tony Bennett prima con la canzone “The Lady Is a Tramp” vincitore del Grammy Awards e poi con l’album “Cheek to Cheek”, anche questo premiato con un Grammy. Nel 2016 arriva “Joanne”, due anni dopo la colonna sonora di “A Star is Born” e il grande successo “Shallow”.