Pinguini Tattici Nucleari: rinviato il tour

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



I Pinguini Tattici Nucleari rinviano il tour. La situazione di emergenza e le disposizioni governative emanate per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria hanno portato la band e il loro staff a questa decisione. L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto, che era fissato per sabato prossimo al Forum di Assago di Milano. La data milanese era preceduta dal concerto di Pordenone, fissato per giovedì 27 e a sua volta rinviato. L'annuncio è stato fatto da BPM Concerti e Trident Music: il tour della band di Bergamo era previsto per febbraio e marzo e ora si attendono i prossimi sviluppi e ulteriori disposizioni per fissare le nuove date.



Non è stata una decisione presa facilmente, anche perché, non dimentichiamo, sono giunti terzi al Festival di Sanremo col brano Ringo Starr e negli stessi giorni il disco Fuori dall'Hype è stato certificato d'oro. Il management dei Pinguini spiega che si tratta di uno spostamento doveroso e necessario nei confronti dei numerosi fan della band, nell’ottica di privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Le nuove date del tour saranno comunicate non prima del 6 marzo. Nel frattempo chi ha acquistato i biglietti potrà decidere se chiedere il rimborso o partecipare ai concerti nelle nuove date. Tutte le info saranno disponibili su www.bpmconcerti.com e nei canali social della band.